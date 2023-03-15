Zade Ne Demek? Osmanlıca -Zade Eki Ne Anlama Gelir?

Osmanlı Türkçesi olarak da tarihte yer alan Osmanlıca, Osmanlı İmparatorluğu'nda 13 ile 20. yüzyılları arasında konuşulan bir dildir. Zade eki ise bu dilde yer alan bir ek olarak karşımıza çıkar. Bu yazımızda Zade ne demek şeklinde araştırılan konuya açıklık getireceğiz. Osmanlıda zade ne demek şeklinde ve zade eki ne anlama gelir şeklinde sorgulanan bu konuya cevap bulmak için yazımızı okumaya devam edin.

Zade Ekinin Kökeni

Zade ne demek şeklinde sıklıkla konuşulan bu ek/kelime aslında Fransızca kökenlidir. Tarihi bir dil olan Osmanlıcaya geçmiş olan bu kelime, dilde ek olarak kullanılmıştır. İletişimde ve sanal ortamda karşımıza sıklıkla çıkan ilginç bir ek olan bu ek, bahsedildiği gibi aslında yurtdışından gelmektedir.

Zade Ekinin Anlamı

Anlam olarak -Zade eki, doğmuş veya oğul, evlat anlamına gelen bir kelimedir. Bu ek, Osmanlı'da sıklıkla kullanılmaktadır. Osmanlıda zade ne demek sorusuna cevabımız yukarıda yazdığımız gibidir.

Zade Ekinin Kullanıldığı Kelimelere Örnekler

Osmanlı Türkçesinde yer alan bu eke aşağıdaki şekillerde kullanım örnekleri verebiliriz:

"Şimdi bilmem ne zade namı altında, İstanbul'un en büyük zenginlerinden biriydi." - Ömer Seyfettin

Amcazade, asilzade, beyzade, şehzade, helalzade, kibarzade, kişizade, teyzezade, hemşirezade

Zade Ekinin Benzer Anlamlıları

Bu eke benzer anlamlar ifade eden kelimeler şu şekildedir: Azade, şehzade, zadegân.

Zade Ekinin Diğer Dillerdeki Örnekleri

Zade eki İngilizce'de pref, mac, mc gibi eklerle anlam bulurken Almanca'da der Sohn ve die Tochter şeklinde kullanılır.

Zade eki ne anlama gelir sorusuna yanıt verdiğimiz yazımızda zade ekinin anlamı, zade ekinin kullanıldığı kelimelere örnekler, zade ekinin benzer anlamlıları ve zade ekinin diğer dillerdeki örneklerine de yanıt verdik.