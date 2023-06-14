Zafername, Demdeme, Tahribi Harabat Ortak Özelliği Nedir? Zafername, Demdeme ve Tahrib-i Harabat Ortak Özellikleri

Edebiyatımızda farklı alanlarda yazılmış çok sayıda eser vardır. Bunların her biri, söylem ve ifade ettiği anlam itibariyle farklı terimler ile ifade edilir. zafername, demdeme ve tahribi harabat ortak özelliği nedir sorusu, konunun ayrıntıları ile ele alınması adına çok önemlidir. Bu eser türlerinin ortak özelliği, edebi eserleri daha doğru değerlendirmenizi sağlar. zafername, demdeme ve tahrib-i harabat ortak özellikleri yazımızın devamında.

Zafername, Demdeme ve Tahrib-i Harabat Ortak Özelliği Nedir?

Başlıkta sayılan eserlerin ortak özelliklerini anlamak için öncelikle bu eserlerin ne olduğu ve kime ait olduğunun bilinmesi gerekir. Zafername, Ziya Paşa tarafından yazılmış ve edebiyatımız açısından önemli bir eserdir. Demdeme ise Muallim Naci tarafından kaleme alınmış 1886 yılında yayınlanmış bir kitaptır. Tahrib-i Harabat da Ziya Paşa tarafından kaleme alınmış bir eserdir.

Yukarıda sayılan 3 eserin ortak özelliği, her birinin eleştiri kapsamında kaleme alınmış olmasıdır. Tahrib-i Harabat isimli eserde Ziya Paşa, şiir antolojisini eleştirmiştir. Demdeme isimli eserde Muallim Naci, Recaizade Mahmud Ekrem tarafından yazılan "Zemzeme" isimli esere yönelik eleştirilerde bulunmuştur. Zafername'de ise Ziya Paşa, Girit isyanı sırasında yaşanan olaylar nedeniyle Ali Paşa eleştirilmiştir.

Zafername, Demdeme ve Tahrib-i Harabat Ortak Özellikleri

Sayılan 3 eser, bir düşünceyi ya da yapılan icraatları yermek amacıyla yazılmıştır. Edebiyatımızda bu türde yazılmış çok sayıda eser vardır. Türk edebiyatının bu anlamda çok zengin olduğunu söyleyebiliriz.