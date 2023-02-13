Zakir Ne Demek? Osmanlıca Zakir Kelimesinin Anlamı ve Kökeni Nedir?

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Zakir Ne Demek?

Osmanlı döneminde yaygın olarak kullanılan ve dilimize de geçmiş olan kelimelerden biri de zakir sözcüğüdür. Zakir, zikir kelimesinden türemiş bir kelimedir. Osmanlıca olan bu kelime "zikredici" demektir.

Zakir, hafızası güçlü olan kişiler için de kullanılan bir terimdir. Osmanlı döneminde ilahi okuyan kişilere de zakir ismi verilmiştir. Günümüzde yaygın olarak kullanılmasa da bu terimin kullanıldığı alanlar olduğunu söyleyebiliriz.

Osmanlıca Zakir Kelimesinin Anlamı Nedir?

Osmanlıca kökenli olan zakir kelimesi özellikle hafızası güçlü olan kişiler için kullanılırdı. Günümüzde de önemli olsa da Osmanlı döneminde hafıza gelişimine yönelik özel eğitim verilirdi. Hafızası istenen seviyede olan kişiler de zakir ismi ile anılırdı.

Zakir daha çok dua eden, zikir çeken ve ilahi okuyan kişiler için kullanılır. Güçlü hafızayı ifade etmesinin yanı sıra zakir, hitabeti ve güzel konuşmayı da ifade eder. Yani ilahi ve duanın ezberlenmesi kadar güzel okunması da zakir tabirinin kullanılması için önemlidir. Osmanlıca terimlerin yaygın olarak kullanılması ile anlam derinliği artırılabilir.