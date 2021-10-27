Zam Zıt Anlamlısı Nedir? Zam Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Türkçede kelimelerin cümle içerisinde belirli görevleri vardır. Zam kelimesinin cümle içerisindeki görevi ise addır. Bunun yanında zam kelimesinin anlam dağarcığı çok geniş değildir. Bu nedenle kelimenin anlam ilişkileri de oldukça zayıftır. Buna rağmen zam kelimesi günümüzde çok sık kullanılan bir kelimedir.

ZAM KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Zam kelimesinin anlam kapasitesini incelediğimizde karşımıza zayıf bir kelime çıkmaktadır. Bu durum zam kelimesinin diğer anlam özelliklerini de etkilemiştir. Bunlara ek olarak zam kelimesinin barındırdığı tek anlam biçimi, gerçek anlamdır. Dolayısıyla kelimenin mecaz ve terim anlamları bulunmamaktadır. Tüm bu etkenler zam kelimesinin etkileşim halinde olduğu kelimelere de yansımıştır. Buna göre zam kelimesinin anlamları şunlardır:

Bir şeyin fiyatına ek yapma, fiyatını artırma.

Fiyatı artırılmak.

Ücreti, aylığı artmak.

ZAM KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Yukarıda zam kelimesinin ifade ettiği anlamları açıklamıştık. Buradan da görüldüğü gibi anlamları birbirine yakın olmakla birlikte oldukça azdır. Bu durumdan en çok etkilenen ise zam kelimesinin anlam ilişkileridir. Bu ilişkiler arasındansa en önemlileri eş anlam ve zıt anlamdır. Zam kelimesinin eş anlamlısı 'bindirim' kelimesidir. Zam kelimesinin zıt anlamlısı ise 'bindirim' kelimesidir. Bu iki kelimeyi daha iyi ayırt etmek için şu cümle örneklerine bakabiliriz:

Harçlara zam gelince ben de okumayı bırakmak durumunda kaldım.

Bütün seri sonu ürünlerimizde indirim başlattık ve satışlar çok yükseldi.

ZAM KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Zam kelimesinin anlam özelliklerine bakıldığında karşımıza çok dar kapsamlı bir kelime çıkmaktadır. Bu nedenle zam kelimesinin etkileşim halinde olduğu kelime de oldukça azdır. Buna göre zam kelimesine benzer kelimeler şöyledir: