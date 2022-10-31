Zaman ile İlgili Atasözleri- Zamanla İlgili Deyimler, Özdeyişler, Atasözleri ve Anlamları

Zaman kavramı yüzyıllar boyunca ilk insanlarda bu yana büyük bir odak noktası olmuştur. Bu kavramın ne olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışmak insanların temel problemi olarak görülmüştür. Toplumumuzda atalarımızın yer verdiği zaman ile ilgili atasözleri ise, geçmişten bu yana önemini korumuştur. Kültürümüzde zaman kavramının ne derece değerli olduğunu da gösteren bu tür sözler, hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Günlük hayatımızda dilimizde de yer edinen ve sıkça kullandığımız zaman ile ilgili atasözleri ve deyimler dışında belli başlı özdeyişler de vardır. Bu yazıya dair detaylar...

Zaman ile İlgili Atasözleri

Zaman sonsuz bir oluşumdur. Geçmişten bu yana her daim merak konusu olan zaman, insanların açıklamaya çalıştığı bir alandır. Zaman ile ilgili atasözleri ise, toplumumuzda zamanın ne derece değerli olduğuna işaret etmiştir. Zaman ile ilgili atasözleri çeşitlilik göstermiştir. Bu tür atasözleri ise şu şekildedir;

Sakla Zamanı Gelir Zamanı (Bu atasözü, geleceği düşünerek adım atmamız gerektiğini vurgulamıştır.)

Zaman Her Şeyin İlacıdır (Ne ile karşılanırsa karşılansın, bunu zamana yaymanın önemine vurgu yapılmıştır.)

Vakit Nakittir (Bu atasözünde her geçen zamanın kıymetini bilmemiz gerektiği ve bunun maddi-manevi biçimde geri döneceği vurgulanmıştır.)

Ağaç yaş iken eğilir. (Bu atasözünde küçük yaşta verilen terbiye ve eğitimin önemine değinilmiştir.)

Bugünün işini yarına bırakma. (Zamanın ne derece kıymetli olduğunu ve her şeyi zamanında yapmanın büyük fayda sağlayacağına vurgu yapılmıştır.)

Vakitsiz öten horozun başını keserler. (Bir sözün zamanı gelmeden söylenmesi büyük zararlara yol açabilir.)

Zamanla İlgili Deyimler

Zamanla ilgili deyimler, dilimize yerleşen ve günlük hayatta çok sık değindiğimiz sözlerdir. Zamanın ne derece önemli olduğunu vurguladığımız bu deyimler ise şu şekilde karşımıza çıkacaktır;

Zaman kazanmak

Vakit öldürmek

Vadesi dolmak

Zaman kaybetmek

Zamana bırakmak

Gel zaman git zaman

Zaman kollamak

Zamanla İlgili Özdeyişler

Zamanla ilgili özdeyişler, özellikle ünlü kişilerin zamanın önemine değindiği önemli sözlerdir. Zamanla ilgili bu tür sözler ise çeşitlilik göstermiştir. Bunlar;

Evrenin en güçlü savaşçıları sabır ve zamandır.

Takvim düzeni herkes için aynı olsa da zaman herkesin içinde başka türlü ilerler.

Bir saatlik bir zaman bile kaybetmeye cesaret edebilen bir kimse, yaşamın önemini kavrayamamış demektir.

Zaman, sessiz bir testeredir.

Zaman, en iyi yazardır. Her zaman mükemmel sonu yazar.

Zamanla nе olduğu ortaya çıkan insanlar var, bir dе zamanın bilе dеğiştirеmеdiği güzеl insanlar.