Zaman ile İlgili Şiirler - Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Zaman Şiirleri

Zaman hayatın akışını belirler, anıları saklar, geçmişi hatırlatır ve geleceği belirsiz bir yolculuğa çeker. Her anı, zamanın özel bir dokunuşuyla biçimlenir, anılar zamanın izlerini taşır. Bu derin ve kaçınılmaz olgu, insanlık tarihinde daima merak uyandırmış ve sanatın, edebiyatın, ve felsefenin sınırlarını zorlamıştır. Bu bağlamda, zaman ile ilgili şiirler, kısa, uzun, 1, 2, 3, 4 kıtalık zaman şiirleri incelenebilir.

Zaman ile İlgili Şiirler

Şiir 1: "Zamanın Sessiz Yolcusu"

Zamanın içinde bir yolculuk var,

Sessizce akarken, geçmişin ardında.

Anılar toplar, kalpte bir iz bırakır,

Zamanın sessiz yolcusu, her anın ardında.

Şiir 2: "Anıların Dansı"

Zamanın dansında kaybolan anılar,

Birer hüzün türküsüyle süzülüyor.

Geçmişin izleri, zamanın kollarında,

Her anı, zamanın dokusunda örülüyor.

Şiir 3: "Zamanın Akışında"

Zamanın akışında bir nehir gibi,

İçinde kaybolan anlarımız var.

Bir sayfa kapanır, bir sayfa açılır,

Zamanın hikayesi, yaşamla birleşir.

Şiir 4: "Zamanın Akışında"

Şair: Behçet Necatigil

Kaynaşır birbirine gün olur zamanlar;

Geçmiş,gelecek birleşir tek kesitte.

Sanki ilk kez yaşarız yaşanmışı dünlerde

Ya da başlar ansızın ta ilerde olacak.

Çağırır gerilerden bir değişim ilk aşkı:

İşte yine o sıtma.

Çok sonraki yılları;oysa daha bir çocuk,

Duyar beri yanda bütün doymuşluğunca.

Sarkaçlar gibi şimdi sallanır

Dünle yarın arasında düzensiz.

Ya çok ileri gider ya da çok geri kalır,

Düzgün işletemeyiz.

Serpiştiriyordu kar soğuk gece yarısı

Birden mayıs sabahı,ılık seher yelleri.

Daha demin kıştı,başlar temmuz

Ve yaşanır bir sonbahar gibi bir yaz dönemi.

Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Zaman Şiirleri

Kısa Şiir:

Zamanın gizemli akışı,

Anılarla dolu bir çanta.

Dünle bugün arasında,

Zamanın izini sürerim anlarda.

Uzun Şiir:

Zamanın derin koridorlarında,

Anılarla dolu sayısız oda var.

Her kapı ardında bir yaşam öyküsü,

Zamanın büyülü dünyasında saklı.

Zamanın kollarında yol alan gemi,

Geçmişin okyanusunda seyrediyor.

Her dalga, bir anı, bir hikaye taşıyor,

Zamanın içinde kaybolan izler.

Zamanın şarkısı, geçmişin nağmesi,

Her notada bir duygu, bir serüven.

Geçmişle gelecek arasında sallanan köprü,

Zamanın dansında kaybolan bir ritim.

Zamanın resmi, bir tablo gibi asılı,

Her fırça darbesi bir anıyı yansıtıyor.

Geçmişin renkleri, günümüzde soluyor,

Zamanın tuvalinde bir iz bırakan anılar.

1 Kıtalık Şiir:

Zamanın hüzünlü melodisi çalınıyor,

Gece ile gündüz arasında.

Her an, bir sayfa, bir yaprak dökülüyor,

Zamanın kitabında yazılan yaşam öyküsü.

2 Kıtalık Şiir:

Zamanın sonsuz saatinde,

Anılarla örülü bir dokuma.

Her an, bir yaprak düşer dallardan,

Zamanın elinden süzülen bir melodi.

Zamanın gücü, her şeyi değiştirir,

Geçmişin izlerini günümüze taşır.

Her anı, bir tarih damgası,

Zamanın envai çeşit sırrını barındırır.

3 Kıtalık Şiir:

Zamanın içinde, bir sevda hikayesi,

Kalplerde saklı, zamanla büyür.

Her an, bir öpücük, bir gülüş,

Zamanın dokusunda kaybolan masal.

Zamanın döngüsünde, mevsimler gelip geçer,

Baharın umudu, kışın hüznü.

Her an, bir mevsim değişimi,

Zamanın doğasında yatan bir gerçek.

Zamanın hikayesi, her an yazılır,

Hayatın kitabında eşsiz bir bölüm.

Her an, bir cümle, bir satır,

Zamanın esintisinde dans eden kelimeler.

4 Kıtalık Şiir:

Zamanın içinde, bir yolculuk,

Geçmişle gelecek arasında.

Her an, bir istasyon, bir durak,

Zamanın raylarında ilerleyen bir tren.

Zamanın derinliklerinde, bir anlam arayışı,

Hayatın dokusunu anlamak.

Her an, bir soru, bir cevap,

Zamanın bilinmeyen yollarında bir keşif.

Zamanın dökülen kumları arasında,

Her an, bir hazine kayboluyor.

Her geçen saniye, bir yaşam öyküsü,

Zamanın labirentinde seyreden bir rüya.

Zamanın çizdiği izler yüzünde,

Her kırışık bir hatıra barındırır.

Bir gülüş, bir gözyaşı, bir öpücük,

Zamanın portresinde iz bırakan anılar.