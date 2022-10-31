Zaman Ölçme Problemleri-Zaman Ölçme Birimleri ve Formülleri (4. Sınıf Konu Anlatım)

Zaman ölçme konu anlatımı, kavranması zor olan bir konu grubu olabilir. Zaman ölçme problemleri esasında son derece pratik şekilde çözülebilir. Bu problemleri çözmek için öncelikle zaman ölçü birimleri nelerdir sorusuna cevap bulmak gerekir. Belli kalıplar ve formüller bilindiğinde, soruların çözümü çok kolay olacaktır. Bol bol alıştırma yapıldığında konu kısa süre içerisinde kavranacaktır. 4. sınıf zaman ölçme ile ilgili problemler yazımızın devamında.

Zaman Ölçme Problemleri ve Örnekleri

Zaman kavramında kullanılan ifadelerin tamamı birbiri ile bağlantılıdır. Bu bağlantıyı bildiğinizde zaman problemlerini çözmek çok kolay olacaktır. Saniye, dakika, saat, hafta ve yıl kavramı ve bunların birbirine dönüşümü çok iyi kavranmalıdır.

1 saat 60 dakika olup her bir dakika da 60 saniyedir. Bu formülü öncelikli olarak bildiğinizde soruları pratik şekilde çözebilirsiniz.

Örnek: 4 saat 40 dakika toplam kaç dakikadır?

1 saat 60 dakikadır.

4 saat de 4x60=240 dakikadır.

4 saat 40 dakika da 240+40=280 dakika eder.

Örnek: 5 dakika 20 saniye toplamda kaç saniye eder?

1 dakika 60 saniyedir.

5 dakika ise 5x60=300 saniye eder.

5 dakika 20 saniye de 300+20=320 saniyedir.

Zaman Ölçme Birimleri Nelerdir?

Zaman ölçme birimlerinin temelinde saniye, dakika, saat gibi kavramlar yer alır. Bunun yanında, 12:00 öncesindeki zaman dilimi öğleden önce, 12:00'dan sonraki zaman aralığına ise öğleden sonra denir. Aşağıdaki zaman kavramlarının öğleden sonra ya da öğleden önce kavramlarını karşılarına yazalım.

07:32=öğleden önce

14:15=öğleden sonra

06:45=öğleden önce

18:38=öğleden sonra

Zaman kavramını daha iyi anlamak adına aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

Örnek: Selda 21:30'da yatmış, sabah da 07:30'da uyanmıştır. Elif ise 22:00'da yatmış, sabah 07:00'da kalkmıştır. Bu durumda Selda, Elif'ten kaç dakika fazla uyumuştur?

1 gün 24 saattir.

Bu durumda uyku sürelerine bakıldığında Selda 10 saat uyumuştur.

Elif'in uyku süresine baktığınızda ise uyku süresinin 9 saat olduğu görülür.

Uyku sürelerine bakıldığında Selda'nın Elif'ten 1 saat fazla uyuduğu dikkat çeker.

Soruda dakika olarak sonuç istendiği için 1 saat dakikaya çevrilir. Cevap 60 dakikadır.

Yukarıdaki örneği saniye, dakika, gün, hafta, yıl gibi kavramlarla da çoğaltabilirsiniz. Bu kavramların ne olduğunu ve birbirlerine dönüşüm için göz önünde bulundurmanız gereken formülleri bildiğinizde problemleri çözmek çok kolay olacaktır.