Zaman sözcüğünün zıt anlamlısı var mı? Sorusu sıklıkla tartışılan sorular arasında yer almaktadır. Zaman kelimesinin anlamı, zıt anlamı ve daha fazlası için yazının devamını okuyabilirsiniz.

Zaman Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kelime öbeği olarak ad olan zaman kelimesinin tek bir anlamı bulunmaktadır. Sürenin belirli bir parçası, bir iş veya oluşan süre olarak tanımlanmaktadır. Anlam değişikliğine fazla uğramayan zaman kelimesi yalnızca cümle içinde geçtiği yerde farklık görülmektedir. Bazen süre olarak ifade edilirken bazen bağlaç olarak da kullanılmaktadır.

Zaman Kelimesinin Zıt Anlamı Nedir?

Türkçede zıt anlamlı kelimeler sıklıkla yer alsa da bazı kelimelerin zıt anlamları bulunmamaktadır. Zaman kelimesi de zıt anlamı olmayan kelimeler arasında yer almaktadır. Ad olarak cümle içinde kullanılan zaman kelimesi saat ve süre belirtici ifadelerde kullanılmaktadır.

Zaman Kelimesi Benzer Anlamlı Sözcüklere Sahip Midir?

Zaman kelimesi benzer anlamlı sözcükler arasında yer almaktadır. Süre, zamanın aynı anlama gelen diğer bir sözcüğü olarak karşımıza çıkmaktadır. Cümle içinde birbirleri yerine kullanılamıyor olsa da anlamları bakımında özdeş iki kelimedir.