Zambak Türleri - Dünyada ve Türkiye’de Yetişen Zambak Çeşitleri ve İsimleri

Estetik görünümü, renk çeşitliliği ve hoş kokusuyla dikkat çeken zambak peyzaj düzenlemelerinde, bahçecilikte ve çiçekçilikte yaygın kullanım alanına sahiptir. Farklı iklim ve toprak koşullarına uyum sağlayabilen bu bitki, uygun bakım ile oldukça uzun ömürlü olabilir. Farklı özelliklere sahip yüzlerce zambak türü bulunmaktadır. Dünyada ve Türkiye'de yetişen zambak çeşitleri ve isimleri hakkında detaylı bilgiler merak edilmektedir.

Zambak Türleri

Zambak, bilimsel adıyla Liliaceae, bilinen ismiyle ise zambakgiller familyasına ait, soğanlı ve çok yıllık çiçekli bir bitki türüdür. Genellikle ılıman iklimlerde yetişen, çan şeklinde çiçeklere sahip çok yıllık bir bitki olan zambakların anavatanı Asya olmakla birlikte, Avrupa ve Kuzey Amerika'da da bu bitkilerin doğal yayılım gösterdikleri bilinmektedir. Nemli ama iyi drene edilmiş toprakları tercih eden bu bitki bahar aylarında çiçeklenir ve yaz boyunca çiçekli kalabilir. Günümüzde dünya genelinde doksanın üzerinde doğal zambak türü ve bu türlerin melezlerinden oluşan yüzlerce çeşit bulunmaktadır. Türkiye'de ise özellikle Toroslar, Karadeniz ve Marmara bölgesinde doğal yayılıma sahip yerel zambak türleri mevcuttur.

Asya Zambakları (Asiatic Lilies)

Asiatic Lilies ya da Asya zambakları en yaygın yetiştirilen türlerden biridir. Geniş renk yelpazesi, dayanıklılığı ve bakım kolaylığı ile dikkat çeker. Bu tür zambaklar genellikle kokusuz olmalarına rağmen, bahçelerde ve saksı yetiştiriciliğinde tercih edilir. Türkiye'de ticari anlamda en çok üretilen zambak türleri arasında yer alır. Sarı, kırmızı, turuncu ve beyaz tonlarda olabilir. Kaliteli çiçek veren, estetik açıdan güçlü zambak türleri arasındadır.

Oriental Zambakları

Oriental zambaklar büyük çiçekli ve yoğun kokulu türlerdir. Geç yaz aylarında çiçek açarlar ve genellikle beyaz, pembe ya da kırmızı renklerde bulunurlar. Özellikle kesme çiçekçilikte yüksek değer taşıyan Oriental zambaklar gölgeye dayanıklı olmaları ve zengin aromaları sayesinde en prestijli zambak çeşitlerinden biri olarak kabul edilirler.

Türbe Zambağı (Lilium candidum)

Türkiye'de doğal olarak yetişen Lilium candidum beyaz zambak türlerinden biridir. Halk arasında "Türbe zambağı" ya da "Madonna zambağı" olarak bilinen bu zambaklar beyaz çiçekleri ve hoş kokusuyla öne çıkar. Anadolu'nun bazı yerlerinde kendiliğinden yetişen bu zambaklara manevi anlamlar da yüklenmiştir. Yerel ve özgün zambak türleri arasında değer görürler.

Kaplan Zambağı (Tiger Lily)

Tiger Lily denen kaplan zambağı turuncu rengi ve siyah benekli yapısıyla tanınır. Gösterişli görüntüsü nedeniyle özellikle bahçelerde ve süslemelerde tercih edilen kaplan zambağı soğuk iklim koşullarına dayanıklıdır ve yayılma kabiliyeti yüksektir. Genellikle çiçeklenme süresi uzun olduğu için peyzaj projelerinde kullanılır.

Martagon Zambağı

Martagon zambağı sarkık ve geriye doğru kıvrılmış taç yapraklara sahiptir. Gölgeye ve soğuk iklime oldukça dayanıklı olan bu zambak türü dağlık bölgelerde doğal olarak yetişebilir. Türkiye'nin kuzey illerinde rastlanabilen türleri de mevcuttur. Mor, pembe ve sarı renkleri olan martagon zambağı doğal ortama en uyumlu zambak çeşitlerinden biridir.

Trumpet Zambakları

Bu tür zambaklar uzun ve trompet şeklindeki çiçekleriyle tanınır. Genellikle beyaz ve sarı renk tonlarına sahip olan trumpet zambağı yoğun koku yayar ve hem bahçede hem de kesme çiçek olarak dekoratif kullanımı yaygındır. Güneşli alanları seven bu zambaklar gösterişli ve aromatik zambak türleri arasında değerlendirilir.

LA Hybrid Zambakları

Asya ve uzun çiçekli zambakların melezi olan LA Hybrid zambakları dayanıklı, büyük çiçekli ve çok çeşitli renklere sahip türler üretir. Kokusu azdır ama görsel açıdan oldukça etkilidir. Ticari üretimde sıklıkla tercih edilir. Estetik ve üretim avantajı sağlayan melez türlerdendir.

Zambak türleri doğal iklim koşullarıyla ve insan eliyle şekillendirilmiş melezleme çalışmaları sayesinde sürekli artış göstermektedir. Türkiye'de yetişen yerli türlerin korunması ve tanıtılması, biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşımaktadır. Zambak süs bitkisi olarak hem kültürel hem de ekonomik değeri yüksek bir floradır.