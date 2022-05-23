Zamirler Konu Anlatımı – Dönüşlülük, İlgi, Belgisiz Zamir Konu Anlatımı Ve Adıllar Örnek Soru Çözümü

Zamirler ya da bir başka deyişle adıllar, Türkçe'nin yapı taşlarından birisidir. Dil bilgisi derslerinde de üzerinde en çok durulan konulardandır. Günlük hayatımızda da zamirleri çok sık olarak kullanmaktayız. Zamirler isim soylu kelimelerdir. Ayrıca ben, sen, o, biz, siz, onlar kelimeleri de bir kişiden bahsedilirken kullanılır. En güvenilir kaynak olan Türk Dil Kurumu'nun sitesinden sizler için detayları inceledik. Yazımızda zamirleri ve konu anlatımı konusunu biraz daha detaylandırıyoruz.

Zamir Nedir?

Bir cümledeki isimlerin yerine kullanılan bazı kelimeler vardır ve günlük hayatımızda da bu kelimeleri sık sık kullanırız. Kısaca bu kelimeler ismin yerini tutar; bunlara zamir denir. Zamir nedir sorusunun cevabını bu şekilde verebiliriz.

Zamirler Konu Anlatımı

Zamirler konu anlatımına geçecek olursak, kendi içlerinde iki gruba ayrılırlar; sözcük durumundaki zamirler ve ek durumundaki zamirler.

A- Sözcük Durumundaki Zamirler:

Kişi Zamiri

İşaret Zamiri

Belgisiz Zamir

Soru Zamiri

Dönüşlülük Zamiri

B- Ek Durumundaki Zamirler

İyelik (Aitlik) Zamiri

İlgi Zamiri

Kişi Zamiri

Kişilerin yerini tutarlar. Ben, sen, o, biz, siz ve onlar.

Örnek cümle;

Ben ne zaman içeri gireceğim?

Onlar yarın gelmeyeceklermiş.

İşaret Zamiri

Varlıkların adını söylemeden onları işaret etmek için kullanılan kelimelerdir. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası, orası, öteki vb.

Örnek cümle;

Öteki elbise sana hiç yakışmadı.

Şuraya bırakıyorum.

Belgisiz Zamir

Belgisiz zamirler varlıkların yerini tutarlar ancak tam olarak hangisinden bahsedildiği bilinmez. Bazıları, biri, kimi, hepsi, herkes, kimse, birçoğu, birkaçı, şey vb.

Örnek cümle;

Biri karşıdan bize doğru geliyor.

Hepsi bana ait.

Dönüşlülük Zamiri

"Kendi" sözcüğü dönüşlülük zamiri olarak kullanılmaktadır.

Örnek cümle;

Kendi ayakkabısını alamamış.

Soru Zamiri

İsimlerin yerlerini soru kelimeleriyle tutarlar. Ne, kim, kimi, hangisi, kaçı, nereye, nerede, nereden vb.

Örnek cümle;

Ne aldın marketten?

Kimi sorsam yerinde olmuyor.

Parfümün çok güzelmiş, ne aldın?

İyelik Zamiri

Ek halindedirler ve hangi isme geliyorsa o ismin ait olduğu kişiyi belirtir.

1. tekil şahıs iyelik eki → -(i)m

2. tekil şahıs iyelik eki → -(i)n

3. tekil şahıs iyelik eki → -ı, -i, -u, -ü, -(s)ı, -(s)i, -(s)u, -(s)ü

1. çoğul şahıs iyelik eki → -(ı)mız, -(i)miz, -(u)muz, -(ü)müz

2. çoğul şahıs iyelik eki → -(ı)nız, -(i)niz, -(u)nuz, -(ü)nüz

3. çoğul şahıs iyelik eki → -ları, leri

Örnek cümle;

Bu tribün okulumuza aittir.

Uçağımız 20.00'da kalkacak.

İlgi Zamiri

Daha önceden adı geçmiş bir kelimenin yerini tutar. "Ki" ilgi zamiridir. Bu zamir kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır.

Örnek cümle;

Kapıyı açtığımda benimkini gördüm.

Bu mağazada elbise yok, öncekinde çok fazla çeşit de vardı.

Zamirler Çıkmış Sorular