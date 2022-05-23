Zamirler Konu Anlatımı – Dönüşlülük, İlgi, Belgisiz Zamir Konu Anlatımı Ve Adıllar Örnek Soru Çözümü

Zamirler ya da bir başka deyişle adıllar, Türkçe'nin yapı taşlarından birisidir. Dil bilgisi derslerinde de üzerinde en çok durulan konulardandır. Günlük hayatımızda da zamirleri çok sık olarak kullanmaktayız. Zamirler isim soylu kelimelerdir. Ayrıca ben, sen, o, biz, siz, onlar kelimeleri de bir kişiden bahsedilirken kullanılır. En güvenilir kaynak olan Türk Dil Kurumu'nun sitesinden sizler için detayları inceledik. Yazımızda zamirleri ve konu anlatımı konusunu biraz daha detaylandırıyoruz.
Bir cümledeki isimlerin yerine kullanılan bazı kelimeler vardır ve günlük hayatımızda da bu kelimeleri sık sık kullanırız. Kısaca bu kelimeler ismin yerini tutar; bunlara zamir denir. Zamir nedir sorusunun cevabını bu şekilde verebiliriz.
Zamirler konu anlatımına geçecek olursak, kendi içlerinde iki gruba ayrılırlar; sözcük durumundaki zamirler ve ek durumundaki zamirler.
A- Sözcük Durumundaki Zamirler:
B- Ek Durumundaki Zamirler
Kişilerin yerini tutarlar. Ben, sen, o, biz, siz ve onlar.
Örnek cümle;
Varlıkların adını söylemeden onları işaret etmek için kullanılan kelimelerdir. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası, orası, öteki vb.
Örnek cümle;
Belgisiz zamirler varlıkların yerini tutarlar ancak tam olarak hangisinden bahsedildiği bilinmez. Bazıları, biri, kimi, hepsi, herkes, kimse, birçoğu, birkaçı, şey vb.
Örnek cümle;
"Kendi" sözcüğü dönüşlülük zamiri olarak kullanılmaktadır.
Örnek cümle;
İsimlerin yerlerini soru kelimeleriyle tutarlar. Ne, kim, kimi, hangisi, kaçı, nereye, nerede, nereden vb.
Örnek cümle;
Ek halindedirler ve hangi isme geliyorsa o ismin ait olduğu kişiyi belirtir.
1. tekil şahıs iyelik eki → -(i)m
2. tekil şahıs iyelik eki → -(i)n
3. tekil şahıs iyelik eki → -ı, -i, -u, -ü, -(s)ı, -(s)i, -(s)u, -(s)ü
1. çoğul şahıs iyelik eki → -(ı)mız, -(i)miz, -(u)muz, -(ü)müz
2. çoğul şahıs iyelik eki → -(ı)nız, -(i)niz, -(u)nuz, -(ü)nüz
3. çoğul şahıs iyelik eki → -ları, leri
Örnek cümle;
Daha önceden adı geçmiş bir kelimenin yerini tutar. "Ki" ilgi zamiridir. Bu zamir kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır.
Örnek cümle;