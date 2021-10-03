Zarar Eş Anlamlısı Nedir? Zarar Kelimesinin Eş Anlamlısı

Şekil kelimesinin eş anlamlısı olarak Türkçe'de çok fazla sayıda kelimenin bulunduğunu rahatça söyleyebiliriz. Bu kelimeler aynı anlama geldiği için birbiri yerine kullanılabilir. Birbiri yerine kullanılan kelimelere Türkçe'de eş anlamlı kelimeler ya da anlamdaş kelimeler denmektedir.

ZARAR KELİMESİNİN ANLAMI

Son dönemlerde anlamı merak edilen kelimeler arasında bulunan zarar ne demek hep beraber öğrenelim. Zarar sözcüğü, Türkçemizde oldukça fazla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. TDK'ye göre, zarar kelimesinin anlamı şu şekildedir;

Bir şeyin, bir olayın neden olduğu çıkar kaybı ya da olumsuz, kötü sonuç.

Dokunca

Ziyan

mazarrat

ZARAR EŞ ANLAMLISI

Gündelik yaşam içerisinde zarar kelimesinin eş anlamlısı insanlar tarafından sıkça kullanılmaktadır. Zarar kelimesinin eş anlamlısı ziyan kelimesidir. Zarar ve ziyan kelimesi bakıldığı zaman aynı anlamlara sahiptir. Aynı anlama sahip olan bu ziyan ve zarar kelimeleri, eş anlamlı kelimeler olarak kabul görmektedir.

Mazarrat kelimesi de bunlarla beraber kullanılan kelimelerden biridir. Ancak çok sık bir şekilde kullanımı tercih edilmez. Mazarrat kelimesi zarar kelimesi ile aynı anlamlara gelen sözcüklerden bir tanesidir. Zarar kelimesinin eş anlamı olan 2 farklı kelime bulunmaktadır.

Ziyan

Mazarrat

ZARAR KELİMESİNE ÖRNEKLER

Zarar sözcüğünün kelime anlamı; herhangi bir durumun sebep olduğu kötü sonuç ya da çıkar kaybıdır. Eş anlamlı kelime demek; iki farklı sözcüğün aynı anlamda kullanılması demektir. Bu eş anlamlı kelimeler farklı biçimlerde yazılır.

Zarar kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili cümle örnekleri: