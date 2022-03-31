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Giriş Tarihi: 31.3.2022 18:01 Son Güncelleme: 31.3.2022 18:01

Zararlı Cemiyetler: Milli Varlığa Düşman Cemiyetler Hangileri, Ortak Özellikleri Neler?

Zararlı Cemiyetler: Milli Varlığa Düşman Cemiyetler Hangileri, Ortak Özellikleri Neler?

Birinci Dünya Savaşı bitmiş ve sonrasında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanarak Sevr’e giden süreç başlamıştır. Ancak tam da bu süreç emperyal emellerin ve planların devreye sokulduğu bir kısım olarak karşımıza çıkmıştır. Sevr öncesi ve sonrasında işgaller başlamış ve sonrasında bu işgalleri destekleyen zararlı cemiyetler ortaya çıkmıştır. Öyleyse zararlı cemiyetler: milli varlığa düşman cemiyetler hangileri, ortak özellikleri neler?

Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu toprakları işgaller ile karşı karşıya kalmış ve Sevr'e giden süreç ile birlikte ve Sevr Antlaşması sonrasında ayrılıkçı veya işgal yanlısı zararlı cemiyetler ile başbaşa kalmıştır. Bir tarafta milli mücadele yanlısı kurum, cemiyet ve örgütlenmeler diğer tarafta İngiliz ve Fransız yanlısı cemiyet ve örgütler ile ayrılıkçı düşünceler vardır. Bu zararlı cemiyetlerin sayısı birkaç sayı ile ölçülecek düzeyden öte onlarca olarak karşımıza çıkmaktadır.

Zararlı Cemiyetler

Birinci Dünya Savaşı sonrası yabancı devletler Anadolu'nun dört bir yanını işgal ederken bu işgale karşı bölgesel veya yerel anlamda direnişler ve örgütler oluşturulsa da bununla birlikte onlarla yani işgalcilerle işbirliği yapan cemiyet ve örgütler de oluşturulmuştur.

Kimisi bölünme kimisi emperyal bir çatı altında geleceği kurma iddiasında bulunan bu cemiyetler günümüzde tarih literatüründe zararlı cemiyetler olarak adlandırılmıştır. Bunları sırasıyla sayacak olursak;

  • İngiliz Muhipleri Cemiyeti
  • Wilson Prensipleri Cemiyeti
  • Kürdistan Teali Cemiyeti
  • Teali-i İslam Cemiyeti
  • Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası
  • Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti
  • Nigehban Cemiyet-i Askeriyesi
  • Hürriyet ve İhtilaf Fırkası
  • Osmanlı İla-yi Vatan Cemiyeti
  • Tarik-i Salah Cemiyeti
  • Osmanlı Çiftçiler Cemiyeti
  • Osmanlı Mesai Fırkası
  • Vahdet-i Milliye Heyeti
  • Türk Teali Cemiyeti
  • Müsalemet İttifakı
  • Amele Fırkası
  • Mavri Mira
  • Lazistan Selamet-i Milliye Cemiyeti
  • Trakya Cemiyeti İttihad-i Milli
  • Resmi Göçmenler Komisyonu
  • Yunan Kızılhaç Cemiyeti
  • Pontus Rum Cemiyeti
  • Kordos
  • Etnik-i Eterya Cemiyeti
  • Hınçak
  • Taşnaksütyan
  • Alyans – İsrailit Cemiyeti
  • Makabi

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

Birinci Dünya Savaşı sonrası oluşan işgal ortamında halkın büyük bir çoğunluğu böylesine büyük bir yıkımdan sonra milli birlik ve beraberlik olarak adlandırılmasa da yabancı bir askeri kapısının önünde görmek istemezken bir kısım işgal yanlısı veya teslimiyetçi kesim ise huzuru ve barışı bu işgal devletlerinde aramaktaydı.

Bu kişi veya kişiler kendi içlerinde örgütlenerek yabancı asker veya devlet adamları ile görüşerek işgalin devamı için çaba harcamaktaydı. Bunlar içinde devlet adamları da bulunmaktaydı. Milli varlığa düşman cemiyetleri ise sıralayacak olursak;

  • Kürt Teali Cemiyeti
  • İslam Teali Cemiyeti
  • Wilson Prensipleri Cemiyeti
  • İngiliz Muhipleri Cemiyeti
  • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  • Sulh ve Selamet-i Osmani Fırkası

Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler

Birinci Dünya Savaşına giden süreç milli isyanlar veya direnişlere tanıklık etmiş ve bu kapsamda milli bütünlüğünü sağlayan topluluklar kendi devletlerini kurmuşlardır. Nitekim Osmanlı Devleti içerisinde yaşamlarını sürdüren Yunan, Bulgar, Slav, Makedon ve Romen gibi halklar kendi milli bütünlüğünü sağlamış ve Birinci Dünya Savaşı öncesinde kendi devletlerini kurmuşlardır.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında ise Anadolu toprakları binlerce yıldır kendi bünyesinde barındırdığı topluluk ve milletleri harekete geçirerek bunları örgütlenmeye ve talepler oluşturmaya itmiştir.

Nitekim Türk, Kürt, Ermeni gibi toplulukların yıllardır birlikte yaşadığı topraklar artık emperyal çıkarların bir oyunu haline gelerek ayrılıkçı tutum sağlamaları istenmiştir. Bu kapsam Birinci Dünya Savaşı sonrasında azınlıklar kendi cemiyet ve örgütlerini kurmuşlardır. Bunları sıralayacak olursak;

  • Mavri Mira Cemiyeti
  • Etnik-i Eterya Cemiyeti
  • Pontus Rum Cemiyeti
  • Taşnak Sütyun ve Hınçak Cemiyetleri
  • Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyetleri

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