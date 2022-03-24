Zarf Tümleci Nedir, Nasıl Bulunur? Zarf Tümleci Soruları, Görevleri Ve Örnekleri

Cümlenin ögeleri arasında yer alan zarf tümleci çeşitli sınav sorularında karşımıza çıkıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak ve zarf tümleci soruları örnekleri için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Zarf Tümleci Nedir?

Zarf tümleci, cümlenin ögeleri arasında yer alıyor. Özne, nesne, dolaylı tümleç, ilgeç tümleci ve yüklem; cümlenin diğer ögeleri olarak biliniyor. Zarf tümleci: özne tarafından gerçekleştirilen herhangi bir eylemin, hangi zamanda, neden, ne sıklıkla yapıldığını belirtiyor. Cümlenin ögesi olduğundan, zarf tümleç cümleden çıkartıldığında anlam bozuluyor.

Zarf Tümleci Nasıl Bulunur?

Zarf tümlecinin bulmak için öncelikle yüklemi ve özneyi bulmak gerekiyor. Yüklemin bulunmasının ardından, yükleme şu soruların sorulması gerekiyor:

Neden?

Ne zaman?

Niye?

Niçin?

Nerede?

Kiminle?

Ne kadar?

Nasıl?

Ne ile?

Bu soruların yanıtları zarf tümlecidir. Zarf tümlecinin cümle içinde belirli bir yeri de bulunmuyor. Bu nedenle çeşitli cümlelerde zarf tümlecinin yeri değişebiliyor. Ayrıca cümle içerisinde birden fazla zarf tümleç de bulunabiliyor. Zarf tümleci hakkında şu şekilde örnek verebiliriz:

İki arkadaş gece boyunca uzun uzun konuştu.

Burada yüklem "konuştu." Yükleme sormamız gereken sorular ise "ne zaman?" ve "nasıl?"

Yani zarf tümlecimiz: gece boyunca, uzun uzun.

Bir başka örneği ise şu şekilde inceleyebiliriz:

Onu görmek için bekledi.

Burada yüklem "bekledi." Yükleme sormamız gereken soru ise "niçin?"

Yani zarf tümlecimiz: görmek için.

Zarf Tümlecinin Özellikleri Nelerdir?

Zarf tümlecinin 2 ayrı özelliği bulunuyor. Özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Zarf tümleci, bir eylemin ne zaman ya da ne amaçla yapıldığını bildiriyor. Örneğin: Merve'nin yanında 3 gün sonra gideceğiz. (Burada 3 gün sonra zaman bildiren zarf tümleci olarak bulunuyor.)

Zarf tümleci, ismin hâl eklerinden birini alabiliyor. (-a, -i, -de, -den) Örneğin: Ev, evden.

Zarf Tümleci Soruları Nelerdir?

Zarf tümleci sorularına örnek verelim:

Aşağıdaki cümlede kaç adet zarf tümleci bulunuyor?

Galata'ya indiğim zaman, kalabalığa takılmamak için insanlar arasından hızla ilerlerim.

Burada yüklem ilerlemek. Sormamız gerekenler ise "ne zaman?", "niçin?" ve "nasıl?" soruları.

Ne zaman: Galata'ya indiğim zaman

Niçin: Kalabalığa takılmamak için

Nasıl: Hızla

Toplamda 3 adet zarf tümleci bulunuyor.