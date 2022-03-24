Zarf Tümleci Nedir, Nasıl Bulunur? Zarf Tümleci Soruları, Görevleri Ve Örnekleri

Cümlenin ögeleri arasında yer alan zarf tümleci çeşitli sınav sorularında karşımıza çıkıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak ve zarf tümleci soruları örnekleri için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.
Zarf tümleci, cümlenin ögeleri arasında yer alıyor. Özne, nesne, dolaylı tümleç, ilgeç tümleci ve yüklem; cümlenin diğer ögeleri olarak biliniyor. Zarf tümleci: özne tarafından gerçekleştirilen herhangi bir eylemin, hangi zamanda, neden, ne sıklıkla yapıldığını belirtiyor. Cümlenin ögesi olduğundan, zarf tümleç cümleden çıkartıldığında anlam bozuluyor.
Zarf tümlecinin bulmak için öncelikle yüklemi ve özneyi bulmak gerekiyor. Yüklemin bulunmasının ardından, yükleme şu soruların sorulması gerekiyor:
Bu soruların yanıtları zarf tümlecidir. Zarf tümlecinin cümle içinde belirli bir yeri de bulunmuyor. Bu nedenle çeşitli cümlelerde zarf tümlecinin yeri değişebiliyor. Ayrıca cümle içerisinde birden fazla zarf tümleç de bulunabiliyor. Zarf tümleci hakkında şu şekilde örnek verebiliriz:
Burada yüklem "konuştu." Yükleme sormamız gereken sorular ise "ne zaman?" ve "nasıl?"
Yani zarf tümlecimiz: gece boyunca, uzun uzun.
Bir başka örneği ise şu şekilde inceleyebiliriz:
Burada yüklem "bekledi." Yükleme sormamız gereken soru ise "niçin?"
Yani zarf tümlecimiz: görmek için.
Zarf tümlecinin 2 ayrı özelliği bulunuyor. Özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Zarf tümleci sorularına örnek verelim:
Galata'ya indiğim zaman, kalabalığa takılmamak için insanlar arasından hızla ilerlerim.
Burada yüklem ilerlemek. Sormamız gerekenler ise "ne zaman?", "niçin?" ve "nasıl?" soruları.
Ne zaman: Galata'ya indiğim zaman
Niçin: Kalabalığa takılmamak için
Nasıl: Hızla
Toplamda 3 adet zarf tümleci bulunuyor.