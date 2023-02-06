Zat-ı Şahane Ne Demek? Zat-ı Şahane Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Zatı şahane ne demek sorusuna cevap bulmak için öncelikle Türk Dil Kurumu kaynaklarından istifade etmeniz gerekir. Bunun yanında konu ile ilgili yazılan makale ve yazılardan da istifade edebilirsiniz. Zat-ı şahane cümle içinde kullanımı ile söz konusu kelime dizimini daha iyi kavrayabilirsiniz. Bu sayede Türkçe dil zenginliğini de artırmanız mümkün olacaktır. Zat-ı şahane nasıl kullanılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Zatı Şahane Ne Demek?

Zatı şahane Farsçadan dilimize geçmiş olan bir kelimedir. Bu kelime dizimi zat ve şahane kelimelerinin birleşiminden oluşur. Zat, şahıs anlamına gelir. Bu kelime aynı zamanda bir şeyin özü ya da cevheri demektir. Şahane ise şahlara yakışır, gösterişli anlamına gelir.

Farsça kelimelerin birbirine bağlanması incelenirken kelimelerin ı, i, u ya da ü harfleri ile birbirine bağlandığı görülür. Zat-ı ekmel ya da zat-ı muhterem gibi kelimelerde bu durumun örneklerini görebilirsiniz.

Zat-ı şahane kelime anlamı itibariyle herkesin imrendiği kişi demektir. Bunun yanında bu kelime grubunun muhteşem ya da eksiksiz olarak tanımlandığı da görülür. Davranışları ya da sözleri ile topluma örnek olan kişiler için zat-ı şahane terimi kullanılır. Hiç hata yapmayan kişiler için de bu kelimenin kullanıldığını görebilirsiniz.

Zat-I Şahane Nasıl Kullanılır?

Zat-ı şahane kelimesinin nerede ve nasıl kullanılacağı da merak edilen konulardan biridir. Zat-ı şahanenin TDK kaynaklarındaki anlamına bakıldığında bu kelimenin "mükemmel insan" anlamına geldiği yazılmıştır.

Bahse konu kelime grubunun cümle içinde nasıl kullanılacağı da merak edilen konulardan biridir. Bu kapsamda aşağıdaki örnekleri inceleyerek konu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.