Zaviye Bulmaca Cevabı - Bulmacada Zaviye Ne Demek?

Sözcük anlamı ya da sözcük eş anlamı buldurmaya yönelik olan bulmacalar, hem çocuk hem de yetişkinler için ideal bir öğrenme aracıdır. Özellikle sözcük hazinemizi geliştirmeye yönelik olan bu bulmaca çeşitlerinde sözcüklerin anlamı ya da eş anlamı sorulmaktadır. Bunlar arasında yer alan zaviye sözcüğü de bulmacalarda yer almaktadır. Zaviye bulmaca cevabı eş anlamını verirken bulmacada zaviye ne demek ifadesi ise sözcüğün anlamına a yönelik okura yönlendirilen bir diğer soru kalıbıdır.

Zaviye Bulmaca Cevabı

Sözcüklerin özellikle Arapça ve Farsçadan dilimize geçen sözcüklerin hem günümüz Türkçesinde hem de kökenine ait olduğu dillerde anlamları bulunaktadır. Bu anlamlar hem eş anlam yerine kullanılırken hem de sözcüğün sözlükte verilen anlamı yerine geçmektedir. Zaviye de bulmacalarda hem anlam olarak hem de diğer adı anlamında sorulmaktadır.

Zaviye sözcüğünün sözlük anlamını bir şeyhin kendi yönetiminde tasavvuf eğitimini verdiği yer/mekândır. Dini eğitimler için kullanılan bu mekânlara tem zaviye hem de tekke denilmiştir.

Bulmacada Zaviye Ne Demek?

Bulmacada sıklıkla sorulan sorular arasında yer alan zaviye sözcüğünün bir diğer ismi sorulmaktadır. Sözcüğün bir diğer ismi tekke olarak verilmektedir. Bu durumda zaviye bulmaca cevabı tekke olarak geçmektedir. Zaviye sözcüğünün sözcük anlamı ise bir şeyhin yönetiminde dini ve tasavvufi eğitimin verildiği mekân olarak geçmektedir.