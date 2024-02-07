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Giriş Tarihi: 7.2.2024 15:58 Son Güncelleme: 7.2.2024 15:59

Zaviye Bulmaca Cevabı - Bulmacada Zaviye Ne Demek?

Bulmacalarda yer alan sorular, insanların eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmelerinde etkili olan dergi ve gazete etkinlikleridir. Gazeteler, insanların bir yandan gündemden haber olmasını sağlarken ek olarak verilen bulmacalarda ise hem genel kültür alanının hem de sözcük dağarcığının gelişmesinde etkilidir. Farklı bir sözcük olan zaviye bulmaca cevabı da sözcük avı gibi bulmacalarda kaşımıza sıklıkla çıkar. Yine bulmacada zaviye ne demek sorusu da sözcüğün anlamını buldurmaya yöneliktir.

Zaviye Bulmaca Cevabı - Bulmacada Zaviye Ne Demek?

Sözcük anlamı ya da sözcük eş anlamı buldurmaya yönelik olan bulmacalar, hem çocuk hem de yetişkinler için ideal bir öğrenme aracıdır. Özellikle sözcük hazinemizi geliştirmeye yönelik olan bu bulmaca çeşitlerinde sözcüklerin anlamı ya da eş anlamı sorulmaktadır. Bunlar arasında yer alan zaviye sözcüğü de bulmacalarda yer almaktadır. Zaviye bulmaca cevabı eş anlamını verirken bulmacada zaviye ne demek ifadesi ise sözcüğün anlamına a yönelik okura yönlendirilen bir diğer soru kalıbıdır.

Zaviye Bulmaca Cevabı

Sözcüklerin özellikle Arapça ve Farsçadan dilimize geçen sözcüklerin hem günümüz Türkçesinde hem de kökenine ait olduğu dillerde anlamları bulunaktadır. Bu anlamlar hem eş anlam yerine kullanılırken hem de sözcüğün sözlükte verilen anlamı yerine geçmektedir. Zaviye de bulmacalarda hem anlam olarak hem de diğer adı anlamında sorulmaktadır.

Zaviye sözcüğünün sözlük anlamını bir şeyhin kendi yönetiminde tasavvuf eğitimini verdiği yer/mekândır. Dini eğitimler için kullanılan bu mekânlara tem zaviye hem de tekke denilmiştir.

Bulmacada Zaviye Ne Demek?

Bulmacada sıklıkla sorulan sorular arasında yer alan zaviye sözcüğünün bir diğer ismi sorulmaktadır. Sözcüğün bir diğer ismi tekke olarak verilmektedir. Bu durumda zaviye bulmaca cevabı tekke olarak geçmektedir. Zaviye sözcüğünün sözcük anlamı ise bir şeyhin yönetiminde dini ve tasavvufi eğitimin verildiği mekân olarak geçmektedir.

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Zaviye Bulmaca Cevabı - Bulmacada Zaviye Ne Demek?
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