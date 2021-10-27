Zayıf Zıt Anlamlısı Nedir? Zayıf Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Zayıf sözcüğü cümle içerisinde genelde sıfat görevinde kullanılmaktadır. Bunun haricinde zayıf kelimesinin anlam biçimlerine baktığımızda, karşımıza mecaz anlam ve gerçek anlam çıkmaktadır. Bu anlam çeşitliliği zayıf kelimesinin anlam özelliklerinin gelişmesini sağlamıştır.

ZAYIF KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumuna göre zayıf kelimesinin oldukça fazla anlamı bulunmaktadır. Bunun birçok nedeni vardır. Bunlardan biri zayıf kelimesinin günümüzde oldukça fazla kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bir diğer nedeni ise zayıf kelimesinin sadece insan kilosu için kullanılmayıp başka nesne ve soyut kelimeler için kullanılan bir sıfat olmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre zayıf kelimesinin anlamları şunlardır:

(insan ve hayvan için) vücudunda, derisi altında yeterince eti ve yağı bulunmayan, sıska, cılız.

Dayanıklılığı, sağlamlığı az olan.

Görevini, işlevini yapacak ölçüde gücü olmayan, güçsüz.

Olanağı, gücü, kaynağı az olan.

Bilgi, yetenek yönünden güçlü olmayan, yeteneksiz, yetersiz olan.(mecaz anlam)

Gücünü yitirmek, güçsüzleşmek.(mecaz anlam)

Etkisi, gücü, yoğunluğu, enerjisi az olan, yeterince güçlü olmayan.

Gerçekleşme olanağı, olasılığı çok az olan, kesin olmayan.

Kişilikçe ve ruhsal yönden yeterince güçlü olmayan.

ZAYIF KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Zayıf kelimesinin barındırdığı anlamlardan yukarıda bahsetmiştik. Şimdi ise zayıf kelimesinin anlam ilişkilerinden biri olan zıt anlamdan bahsedeceğiz. Zayıf kelimesi ifade ettiği anlamlardan da anlaşılacağı gibi anlam kapasitesi bakımından oldukça geniştir. Bu durum zayıf kelimesinin zıt anlamlılarını da etkilemiştir. Zayıf kelimesinin zıt anlamlıları 'şişman, güçlü, kuvvetli' kelimeleridir. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi ayırt etmek için şu cümle örneklerini verebiliriz:

Çocuk çok zayıf olduğu için sağlığı yerinde değil.

Şişman insanlar genelde çok zor hareket ederler.

Kuvvetli kişiler her zaman güç savaşında galip gelirler.

ZAYIF KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Zayıf sözcüğünün anlam özelliklerinden bazılarını yukarıda açıklamıştık. Bu açıdan baktığımızda zayıf kelimesinin pek çok kelimeyle etkileşim halinde olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla zayıf kelimesine benzer kelimeler aşağıdaki gibidir: