Zebani Ne Demek? Cehennem Zebanileri Kuran’da Nasıl Geçer, Neye Benzer ve Özellikleri Neler?

Zebani ne demek ve zebani neye benzer, öncelikle zebani kelimesinin anlamı ve ne amaçla kullanıldığını açıklamak gerekir. Cehennemde bekçi olduğuna inanılan, eli topuzlu, çok iriyarı ve çok güçlü, korkunç yaratık olarak da ifade edilmelidir. İslam dinine göre de görevli olan meleklerdir. Zebânilerin özellikleri de bu bağlamda kuranda ifade edilmektedir. Bu özellikler, zebaniler kuranda nasıl geçer sorusunun yanıtını da açıklamaktadır. Kur'an'da ise Âlak suresinin 18. Ayetinde geçmektedir.

Zebani Ne Demek?

İslam ansiklopedisi sözlüğünde "itip kakmak, şiddetle sürüklemek" anlamındaki zebn kökünden türeyen zebânî' nin çoğulu zebâniyedir. Bu anlamın yanında zebani kelimesi için:

Cehennemde bekçi olduğuna inanılan, eli topuzlu, çok iriyarı ve çok güçlü, korkunç yaratık.

Silahlı muhafız, cehennemde günahkârları ateşe itmekle görevli melek" anlamlarıyla ifade edilmektedir.

Bazı âlimler zebâniyeyi tekili bulunmayan çoğul kelimelerden kabul eder. Bunun yanında kelimenin zebâniden başka zâbin, zibnî ve zibniye lafızlarının çoğulu olduğunu söyleyen dil bilimciler de vardır. Cehennemliklere şiddetle muamele ettikleri veya ellerinin yanı sıra ayaklarını da kullanabildikleri için zebânilere bu adın verildiği kabul edilmektedir.

Zebaniler Kur'anda Nasıl Geçer?

Zebani kısa ve öz haliyle, insanları cehenneme sevkeden ve cehennemi yöneten meleklere verilen addır. Zebâniye kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de bir yerde geçer ve bununla cehennemdeki azap melekleri kastedilir (el-Alak 96/18). Alak sûresinde belirtildiğine göre Cenâb-ı Hak, Resûl-i Ekrem'in namaz kılmasını engellemeye çalışan kişiyi bundan vazgeçmediği takdirde yalancı ve günahkâr alnından yakalayıp cehenneme atacak, bu kişi taraftarlarını imdadına çağırırsa Allah da zebânileri çağıracaktır (96/9-18).

Cehennemde bulunan zebâni sayısının on dokuz olduğu yine Kur'an'da zikredilir (el-Müddessir 74/30). Sûrenin 31. âyetinde cehennem bekçilerinin yalnızca meleklerden oluştuğu ve on dokuz sayısının inkârcılar için bir imtihan sebebi kılındığı belirtildikten sonra Allah kendi ordularının sayısını sadece kendisinin bildiğini haber verir ki bundan on dokuz meleğin cehennemde bekçilik yaptığı sonucu çıkarılabilir.

Zebânilerin Özellikler Nelerdir?

Cehennem meleği olarak tanımlanan zebânilerin özellikleri Kur'an'da tanımlanmıştır. Kur'an'da zebânilerin son derece iri yapılı, güçlü ve şiddetli olduğu, inkârcılara karşı çok sert davrandığı haber verilir. Bu melekler Allah'ın gazabına uğrayanları cezalandırmak için yaratıldığından bütün sözlerinde ve fiillerinde şiddet vardır.

Zebani Neye Benzer?

Kur'an'da zebânilerin son derece iri yapılı, güçlü ve şiddetli olduğu, inkârcılara karşı çok sert davrandığı haber verilir. Bunun yanında neye benzediği konusunda tam olarak bir bilgi verilmemektedir.