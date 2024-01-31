Zehir Bulmaca Cevabı - Bulmacada Zehirli Bir Madde Ne Demek?

Zehir kelimesinin medikal anlamda bir karşılığı bulunduğu gibi mecazi karşılığı da bulunmaktadır. Bir besinin çok acı olduğunu söylemek da bir görüntünün çirkinliğini ifade etmek için mecazen zehir kelimesi kullanılabilir. Türkçe son derece zengin bir dil olduğu için zehir bulmaca cevabı da bir yanıttan ibaret değildir. Bu nedenle bulmacada zehirli bir madde ne demek sorusu birden fazla yanıta sahiptir.

Zehir Bulmaca Cevabı

Zehir kelimesi, bulmacada cevabı en fazla istenen sorular arasındadır. Zehir kelimesinin ne anlama geldiğini bilmek, zehir kelimesinin bulmacadaki yanıtını bulmaya da yardımcı olabilir.

Zehir kelimesi, kimyasal bir etki ile fizyolojik işlevleri bozan herhangi bir maddeye denmektedir. Bu zehrin miktarına göre canlı hayatını kaybedebilir ya da hastalanabilir.

Aynı zamanda mecazi anlamda zehir kelimesinin "acı" anlamı da bulunur.

Bulmacada Zehirli Bir Madde Ne Demek?

Bulmacalarda genellikle bir üst başlıkta anlamı açıklanan zehir kelimesinin eş anlamlısı istenir. Ya da bazen direkt olarak zehirli bir madde örneği istenir.

Bulmacada zehirli bir maddenin sorulduğu durumda aşağıdaki yanıtlar cevap olarak verilebilir.