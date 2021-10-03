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Giriş Tarihi: 3.10.2021 13:46

Zeka eş anlamlısı nedir? Zeka kelimesinin eş anlamlısı

Zeka eş anlamlısı nedir? Zeka kelimesinin eş anlamlısı

Zeka insanoğluna verilmiş en değerli şeylerden biridir. İnsan zekası sayesinde doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırabilme özelliğine sahiptir. Zeka kelimesinin de farklı eş anlamlıları bulunmaktadır. Peki, zeka kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Arapçadan dilimize geçen bir kelime olan zeka; Arapçada parıltı, parlama, ateşin harlı yanması gibi anlamlara gelmektedir. İşte, zeka kelimesiyle ilgili tüm merak edilenler…

ZEKA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Zeka kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Peki zeka kelimesinin eş anlamlısı nedir? Akıl, feraset, ukul ve dimağ kelimeleri zeka kelimesinin eş anlamlılarıdır.

ZEKA KELİMESİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu'na göre zeka kelimesinin anlamı; insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, ferasettir.

ZEKA KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

  • Aklını o kadar güzel kullanırdı ki bu sayede her işten kaytarmayı bilirdi.
  • Bu konudaki feraseti onu kurtardı.
  • Genç dimağların algıları çok daha yüksek oluyor.
  • Zekanızı geliştirici şeylerle ilgilenmelisiniz.
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Zeka eş anlamlısı nedir? Zeka kelimesinin eş anlamlısı
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