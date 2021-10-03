Zeka eş anlamlısı nedir? Zeka kelimesinin eş anlamlısı

Arapçadan dilimize geçen bir kelime olan zeka; Arapçada parıltı, parlama, ateşin harlı yanması gibi anlamlara gelmektedir. İşte, zeka kelimesiyle ilgili tüm merak edilenler…

ZEKA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Zeka kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Peki zeka kelimesinin eş anlamlısı nedir? Akıl, feraset, ukul ve dimağ kelimeleri zeka kelimesinin eş anlamlılarıdır.

ZEKA KELİMESİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu'na göre zeka kelimesinin anlamı; insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, ferasettir.

ZEKA KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER