Zeka Türleri ve Özellikleri - Psikolojide Çoklu Zeka Çeşitleri Nelerdir, Hangileri?

Zeka türleri ve özellikleri, psikolojide incelenen konulardan biridir. Çoklu zeka kuramı, psikoloji kaynaklarında adını sıkça duyabileceğiniz bir kavramdır. Peki, çoklu zeka türleri nelerdir? Zeka türlerinin bilinmesi, psikolojideki diğer konuları da kavramanızı kolaylaştıracaktır. Psikolojide zeka çeşitleri, insan psikolojisi ile doğrudan ilişkili bir durumdur. 8 zeka türü nelerdir sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Zeka Türleri ve Özellikleri

Çoklu zekâ teorisi, psikoloji kaynaklarında sıkça duyabileceğiniz bir kavramdır. Bu teoriye göre her insanın zekâsı farklı şekilde çalışır. İnsanlar dünyayı da farklı şekilde algılar ve yorumlar. Zekâ kayramı ilk başta sadece sözel ve matematiksel zekâ olarak ikiye ayrılmıştır. Günümüzde ise işin ayrıntısına inilerek farklı kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu kavramlar da çoklu zeka teorisi başlığında ele alınmıştır.

Psikolojide Zeka Çeşitleri

Psikolojide çok sayıda zekâ çeşidi vardır. Bunları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Sözel Zekâ: kendini ifade etme becerisi üst düzeyde olan kişilerin sözel zekâsı gelişmiş demektir. Şiir ve roman yazarlarının sözel zekâsının ileri düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

Uzamsal Zekâ: Uzamsal zekâ kimi kaynaklarda görsel zekâ olarak da ifade edilir. Görsel zekâsı gelişmiş olan kişilerin dekorasyon ve tasarım alanında başarılı olma ihtimali yüksektir.

Müziksel Zekâ: Ritim duyguları gelişmiş olan kişilerin müziksel zekâları gelişmiştir. Bu kavram işitsel zekâ olarak da ifade edilir. Müziksel zekâsı gelişmiş olan kişiler nota bilgisine ihtiyaç duymadan birçok enstrümanı çalabilirler.

Varoluşsal Zekâ: Analitik düşünme kabiliyeti gelişmiş olan ve çevresinde gelişmiş olan olaylara farklı bakış açısı ile yaklaşabilen kişilerin varoluşsal zekâsı gelişmiştir. Bu kişiler detaylara çok önem verir.

Kinestetik Zekâ: Zihin ve beden uyumu gelişmiş olan kişilerin kinestetik zekâsının yüksek olduğu söylenebilir. Bu kişiler mimiklerini ustaca kullanma kabiliyetine sahiptir.

Matematiksel Zekâ: Fizik, matematik ve biyoloji alanında uzman olan kişilerin matematiksel zekâsının üstün olduğu söylenebilir.

İçsel Zekâ: İçsel zekâsı gelişmiş olan kişiler, "kendini tanı" mottosu ile hareket eder. Bu kişiler sezgileri kuvvetli olan bireylerdir.

Sosyal Zekâ: Sosyal zekâ, duygusal zekâ olarak da adlandırılır. Bu zekaya sahip olan kişilerin empati yeteneği çok gelişmiştir.