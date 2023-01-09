Zeki Ömer Defne Kimdir? Zeki Ömer Defne Şiirleri, Eserleri, Kitapları ve Edebi Kişiliği

Zeki Ömer Defne kimdir için söylenecek ilk söz, milli edebiyatı eserlerinde yaşatan biri olduğudur. Zeki Ömer Defne şiirleri şiir kitapları şeklindedir. Dolayısıyla hangi şiir anlayışı ile ilerlediği incelenmelidir. Başarılı bir öğrenci hayatı olmuş ve Zeki Ömer Defne hangi edebi akım ile hareket ettiği bu noktada şekillenmiştir. Kendisinin öğretmen olduğu dipnot olarak belirtilmelidir. Çünkü Zeki Ömer Defne hayatı çoğunlukla eğitimci kimliğiyle geçmiştir. Zeki Ömer Defne sözleri ve eserleri ise edebiyatçı kimliğini yansıtır.

Zeki Ömer Defne Kimdir?

Zeki Ömer Defne'nin çok zor bir hayatı olmuştur. Özellikle eğitim hayatını zorlu süreçlerden geçerek tamamlamıştır. Çünkü o dönemde önemli bir savaş olmuştur ve haliyle Zeki Ömer Defne'nin eğitimi de etkilenmiştir. Savaş harici babasının yanında olmayışı da Zeki Ömer Defne için kötü olmuştur. Çevresel olumsuzluklarına rağmen eğitimini başarılı bir şekilde bitirmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra öğretmen olmuş ve eğitimci kimliğine sahip olmuştur. Öğretmenlik mesleğini icra ederken aynı zamanda üniversitesini de tamamlamıştır. Zeki Ömer Defne kimdir sorusunu açıklarken genel bir değerlendirmek yapmak en doğrusudur. Kendisi hakkında genel çerçeve çizildikten sonra farklı konulara da değinmek gerekir. Eğitimci olduğu aşikardır ve kendisini şair olarak tanımlamak da mümkündür. Ek olarak Ziya Ömer Defne, MEB 100 Türk Edebiyatçı listesine girmiştir.

Zeki Ömer Defne Şiirleri, Eserleri, Kitapları

Zeki Ömer Defne şiirleri günümüzde hala bilinen eserlerdir. Literatürde şiir kitapları şeklinde yer almıştır. Orta Anadolu, Ilgaz, Ziller Çalacak, Kardelenler, Sessiz Nehir ve Denizden Çalınmış Ülke Ziya Ömer Defne'nin şiirleridir. Bu şiirlerin merkezinde genel olarak Anadolu vardır. Şiirlerinde Anadolu'dan bahsederken hem yurt olarak hem de güzel olarak bahsetmektedir. Zeki Ömer Defne, bahsedilen bu eserlerden Denizden Çalınmış Ülke şiir kitabı ile daha çok bilinmektedir. Bu şiir kitabında, milli edebiyatı temsil eden Zeki Ömer Defne'ye ait özel şiirler vardır. Belirtildiği üzere şiirlerinde Anadolu'yu tema olarak almaktadır. Şiirler de anlatılmak istenen öğeler içerisinde bir millet için önemli olan dil ve kültür vardır. Aslında önemli olan unsurlarla birlikte bireylerin yaşantısı şiirlere konu olmuştur.

Zeki Ömer Defne Edebi Kişiliği

Kendisi milli edebiyatı temsil eden bir şair olduğundan edebiyat kişiliği de bu şekilde ele alınabilir. Çünkü şiirlerinde Anadolu'nun, vatanın, yurdun güzelliklerinden bahsetmektedir. Anadolu olarak bahsettiği illerden bazıları şunlardır: Erzurum, Isparta, Bursa, İstanbul. Şiir içeriklerinin kültür kavramına dayanması, halk şiirleri çerçevesinde hareket ettiğini de gösterir. Zeki Ömer Defne edebi kişiliği bahsedilen çerçevelerde ele alınabilir.