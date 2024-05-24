Zelzele Eş Anlamlısı Nedir? Zelzele Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Zelzeleler, can ve mal kaybına neden olabilen doğal afetlerdir. Türkiye, bu kuşakta yer alan bir ülke olduğu için zelzele riski yüksektir. Bu nedenle, depreme karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak çok önemlidir. Zelzele eş anlamlısı nedir dediğimizde zelzelenin eş anlamlısına göre daha az kullanıldığını görürüz. Zelzele kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı için bir çok örneklere ulaşabiliriz. Ayrıca zelzele öncesi ve sonrası yapılması gerekenler hayat kurtarabilir.

Zelzele Eş Anlamlısı Nedir?

Zelzelenin birden fazla eş anlamlısı vardır. En yaygın kullanılan eş anlamlıları şunlardır:

Deprem: Bu kelime, zelzele ile aynı anlama gelir ve en çok kullanılan eş anlamlısıdır.

Yer sarsıntısı: Bu kelime, zelzelenin neden olduğu etkiyi ifade eder.

Zemtremor: Bu kelime, Osmanlıca kökenli bir kelimedir ve zelzele anlamına gelir.

Yer titreme: Bu kelime, zelzelenin neden olduğu hareketi ifade eder.

Zemperi: Bu kelime, Halk dilinde kullanılan bir kelimedir ve zelzele anlamına gelir.

Zelzele Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Zelzele kelimesinin eş anlamlıları arasında en yaygın kullanılan depremin cümle içi kullanımına birkaç örneği şu şekilde sıralayabiliriz: