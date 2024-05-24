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Haberler Eğitim Haberleri Zelzele Eş Anlamlısı Nedir? Zelzele Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 24.5.2024 15:25 Son Güncelleme: 24.5.2024 15:30

Zelzele Eş Anlamlısı Nedir? Zelzele Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Zelzele, Arapça kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumu'na göre tek bir anlamı vardır ve yer sarsıntısı anlamına gelir. Zelzele eş anlamlısı nedir, sorusu yer kabuğunda aniden enerji açığa çıkması sonucu oluşan sismik dalgaların yeryüzünü sarsmasını anlatır. Bu enerji, fay hatlarının hareketi, volkanik patlamalar veya yeraltı nükleer patlamalar gibi çeşitli kaynaklardan ileri gelebilir. Zelzele kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı zelzeleden daha fazla yaygındır.

Zelzele Eş Anlamlısı Nedir? Zelzele Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Zelzeleler, can ve mal kaybına neden olabilen doğal afetlerdir. Türkiye, bu kuşakta yer alan bir ülke olduğu için zelzele riski yüksektir. Bu nedenle, depreme karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak çok önemlidir. Zelzele eş anlamlısı nedir dediğimizde zelzelenin eş anlamlısına göre daha az kullanıldığını görürüz. Zelzele kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı için bir çok örneklere ulaşabiliriz. Ayrıca zelzele öncesi ve sonrası yapılması gerekenler hayat kurtarabilir.

Zelzele Eş Anlamlısı Nedir?

Zelzelenin birden fazla eş anlamlısı vardır. En yaygın kullanılan eş anlamlıları şunlardır:

  • Deprem: Bu kelime, zelzele ile aynı anlama gelir ve en çok kullanılan eş anlamlısıdır.

  • Yer sarsıntısı: Bu kelime, zelzelenin neden olduğu etkiyi ifade eder.

  • Zemtremor: Bu kelime, Osmanlıca kökenli bir kelimedir ve zelzele anlamına gelir.

  • Yer titreme: Bu kelime, zelzelenin neden olduğu hareketi ifade eder.

  • Zemperi: Bu kelime, Halk dilinde kullanılan bir kelimedir ve zelzele anlamına gelir.

Zelzele Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Zelzele kelimesinin eş anlamlıları arasında en yaygın kullanılan depremin cümle içi kullanımına birkaç örneği şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Dün gece saat 03:00 sıralarında şehrimizi büyük bir deprem sarstı.

  • Depremden sonra arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

  • Bilim adamları, bölgede büyük bir depremin beklendiğini söylüyor.

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Zelzele Eş Anlamlısı Nedir? Zelzele Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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