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Giriş Tarihi: 23.5.2022 15:35 Son Güncelleme: 23.5.2022 15:35

Zengin Uyak Nedir? Zengin Kafiye Örnekleri Nelerdir, Nasıl Bulunur?

Zengin Uyak Nedir? Zengin Kafiye Örnekleri Nelerdir, Nasıl Bulunur?

Edebi eserlerin hem kulağa daha ahenkli gelmesi hem de okurken vurgulu okunmasını sağlayan durum içindeki ses olaylarıdır. Özellikle şiirlerde sıkça karşılaştığımız ses olaylarından biri de uyak ya da diğer adı ile kafiyedir. Kendi içinde de farklı çeşitleri bulunan uyağın en çok merak edilen ve araştırılanlarından biri de zengin uyaktır. Zengin uyak ya da zengin kafiye nedir diye araştırdığımız zaman karşımıza kafa karıştırıcı bilgiler çıkabilir. Biz de hem o kafa karışıklığını gidermek hem de zengin kafiye konusunu size zengin kafiye örnekleri ile açıklamak için bu yazıyı hazırladık. İşte tüm yönleriyle zengin kafiye nedir ve zengin kafiye nasıl bulunur sorularının cevapları sizlerle.

Dizeli olarak karşımıza çıkan edebi eserlerde ses olayları düz yazılara ya da romanlara göre farklılık göstermektedir. Zengin uyak hem ses olayı olarak hem de ahenk olarak şiir ya da mani gibi dizeli edebi eserlerde oldukça önemlidir ve sıklıkla karşımıza çıkabilir. Şimdi zengin kafiye nedir, nasıl bulunur sorularının cevaplarına ve zengin kafiye örneklerine beraber bakalım.

Zengin Kafiye Nedir?

Zengin kafiye ya da diğer adı ile zengin uyak; Dize sonlarında sözcük ya da eklerin son hecelerinde üç ya da daha çok harfin ses benzeşmesi ile ortaya çıkan kafiye türüdür. Yani diğer bir deyişle, dize sonlarındaki 3 veya daha fazla ses benzerliğidir.

Zengin Kafiye Örnekleri

Zengin kafiye ile ilgili bazı örnekleri sizin için hazırladık. İşte o örnekler;

1- Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk,

Soğuk bir mart sabahı. Buz tutuyor her soluk.

2- Baygın bir ihtizaz ile bi- huş akar dere,

Sahillerde çocuklar uzanmış çemenlere.

3- Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya,

Yüzüstü çok süründün ayağa kalk, Sakarya!

Zengin Kafiye Nasıl Bulunur?

Genel olarak divan şiirinde rastlanan zengin uyak bulunurken en çok dikkat edilmesi gereken konu redif ile karıştırılmaması gerekliliğidir. Önce redifi bulduktan sonra, dize sonlarındaki sözcüklerde bulunan harflerden 3 veya daha fazlasının benzeşmesi zengin uyak olarak karşımıza çıkar. Dikkat edilmesi gereken nokta benzerliklerin iyi incelenmesidir.

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Zengin Uyak Nedir? Zengin Kafiye Örnekleri Nelerdir, Nasıl Bulunur?
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