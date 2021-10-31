Zengin Zıt Anlamlısı Nedir? Zengin Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Zengin kelimesinin bazı görevleri bulunmaktadır. Bu kelime cümle içerisinde çoğunlukla sıfat görevinde kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise bir ismin önüne gelip onu nitelemesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca zengin kelimesinin anlam dağarcığı çok geniş olmasa da bazı anlamları bünyesinde barındırmaktadır.

ZENGİN KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumuna göre zengin kelimesi, parası ve malı çok olan demektir. Bu en çok bilinen anlamı olmakla birlikte gerçek anlam barındırmaktadır. Bunun yanı sıra zengin kelimesi için kullanılan terim anlam ve mecaz anlam bulunmamaktadır. Bu bilgilere bakarak zengin kelimesini incelediğimizde karşımıza 4 tane anlam çıkmaktadır. Zengin kelimesinin ifade ettiği anlamları öğrenmek, bu kelimeyi çözümlemede oldukça önemlidir. Buna göre zengin kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:

Parası ve malı çok olan, varlıklı.

Bol ürün veren, verimli.

Yararlı ya da kendisinden beklenilen, istenilen kimi nitelikleri çok olan.

Gösterişli.

ZENGİN KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Zengin kelimesinin anlam kapasitesinden yukarıda bahsetmiştik. Buradan da anlaşılacağı gibi zengin kelimesinin bazı anlam ilişkileri bulunmaktadır. Bunlar arasından zengin kelimesi için en önemlisi zıt anlamdır. Zengin kelimesinin zıt anlamlısı 'fakir, fukara, yoksul, züğürt' kelimeleridir. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi ayırt etmek için aşağıdaki cümle örneklerine bakabilirsiniz: