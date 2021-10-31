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Giriş Tarihi: 31.10.2021 15:53

Zengin Zıt Anlamlısı Nedir? Zengin Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Zengin Zıt Anlamlısı Nedir? Zengin Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Türkçede pek çok kelimenin belirli bir anlam ilişkisi bulunmaktadır. Zengin kelimesinin de belirli anlam özellikleri bulunmaktadır. Zengin sözcüğü genel olarak varlıklı ve çok parası olan kişiler için kullanılan bir sözcüktür. Bunun yanı sıra zengin sözcüğünün bu anlamıyla bağlantılı bazı anlamları da bulunmaktadır. Tüm bu anlamları iyi kavramak için zengin kelimesinin zıt anlamlısını iyi bilmek gerekir. Buna göre zengin zıt anlamlısı nedir? İşte zengin kelimesinin zıt anlamlısı…

Zengin kelimesinin bazı görevleri bulunmaktadır. Bu kelime cümle içerisinde çoğunlukla sıfat görevinde kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise bir ismin önüne gelip onu nitelemesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca zengin kelimesinin anlam dağarcığı çok geniş olmasa da bazı anlamları bünyesinde barındırmaktadır.

ZENGİN KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumuna göre zengin kelimesi, parası ve malı çok olan demektir. Bu en çok bilinen anlamı olmakla birlikte gerçek anlam barındırmaktadır. Bunun yanı sıra zengin kelimesi için kullanılan terim anlam ve mecaz anlam bulunmamaktadır. Bu bilgilere bakarak zengin kelimesini incelediğimizde karşımıza 4 tane anlam çıkmaktadır. Zengin kelimesinin ifade ettiği anlamları öğrenmek, bu kelimeyi çözümlemede oldukça önemlidir. Buna göre zengin kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:

  • Parası ve malı çok olan, varlıklı.
  • Bol ürün veren, verimli.
  • Yararlı ya da kendisinden beklenilen, istenilen kimi nitelikleri çok olan.
  • Gösterişli.

ZENGİN KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Zengin kelimesinin anlam kapasitesinden yukarıda bahsetmiştik. Buradan da anlaşılacağı gibi zengin kelimesinin bazı anlam ilişkileri bulunmaktadır. Bunlar arasından zengin kelimesi için en önemlisi zıt anlamdır. Zengin kelimesinin zıt anlamlısı 'fakir, fukara, yoksul, züğürt' kelimeleridir. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi ayırt etmek için aşağıdaki cümle örneklerine bakabilirsiniz:

  • Bazı insanların zengin olması toplumda eleştiri konusu oluyor.
  • Fakir insanlara yardım etmek her zaman erdemli bir davranıştır.
  • Toplumumuzda yoksulların belirlenmesinde devlete çok önemli görevler düşmektedir.

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Zengin Zıt Anlamlısı Nedir? Zengin Kelimesinin Zıt Anlamlısı
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