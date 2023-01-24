Zeus Altarı Hikayesi – Bergama Zeus Altarı Şuan Nerede, Önemi ve Yapılış Amacı Nedir?

Zeus Altarı hikayesi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Zeus Altarı nerede bulundu? Ülkemiz tarihi eser konusunda oldukça şanslıdır. Yüzyıllar boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmasının bir sonucu olarak bugün oldukça kıymetli tarihi eserlere sahip olan ülkemizde o kıymetli eserlerden biri de Zeus Altarı'dır. Peki Zeus Altarı nedir, Zeus Altarı şu an nerede? Bergama Zeus Sunağı Almanya'ya nasıl gitti biliyor musunuz? Tüm bu sorular ve çok daha fazlasının cevabı yazımızda!

Zeus Altarı'nın Hikayesi Nedir?

Çok tanrılı dinlerde tanrılara hediyeler sunulurmuş. Bu hediyeler genellikle büyük beklentilerden ve önemli gelişmelerden sonra sunaklarda tanrılara adanır ve teşekkür amacıyla tanrılara hediyeler sunulurmuş. Bu çok tanrılı dinlerde tanrıların tanrısı olarak bilinen en güçlü tanrı ise Zeus'tur. Zeus Altarı'nın ismi de tanrı Zeus'dan gelir. Efsaneye göre tanrıların tanrısı Zeus, Büyük Truva Savaşı'nı bu noktadan yani İda Dağı'ndaki Gargaros Tepesi'nden izleyip yönetir. Bölgede çalışma yapan araştırmacılar da bu yüksek, denize ve Edremit körfezine hakim bir tepe üzerine inşa edilen mekanın Zeus'a ait olduğunu düşünmektedirler.

Ayrıca Homeros, İlyada Destanı'nda da tanrıların İda Dağı'nda yaşadığından ve Truva Savaşı'nı buradan izleyip yönettiklerinden söz eder. Tanrılar Tanrısı Zeus'un da burada yaşadığı ve savaşı izleyip yönettiği yine bu destanda yer alır.

Bergama Zeus Altarı Şuan Nerede, Almanya'ya Nasıl Kaçırıldı?

Bergama Zeus Sunağı ya da Zeus Altarı, Kuzey Batı Anadolu'da, İzmir'in kuzeyinde bulunan ve günümüzde Bergama olarak anılan yerde bulunmaktadır. Antik Pergamon şehrinde Pergamon Krallığı'nı yöneten Attalos hanedanı tarafından MÖ 2. yüzyılda yaptırılmış anıtsal, dinsel bir yapıdır. At nalı biçimdeki Zeus Altarı Bergama Akropolü üzerinde bulunur. Dışında ve içinde yer alan mermer kaplama üzerindeki freskler sanat tarihinin en önemli yapıtları arasında gösterilir. Dış cephe freskleri antik Helen dünyasının Olimpos tanrıları ile devler yani Gigantlar arasındaki savaşını gösterirken iç alandaki freskler ise Pergamon'un kuruluş söylencesi olan Telefos söylencesini anlatır.

Ancak bu görkemli yapıda ülkemizdeki birçok tarihi eserle aynı kötü sonu yaşamış ve ait olduğu topraklardan kaçırılmıştır. Bu görkemli yapının kalıntıları 1870'li yıllarda Alman mühendis Carl Humann tarafından Prusya'ya götürülmüştür. Bugün ise Berlin'de bulunan Pergamon (Bergama) Müzesi'nde sergilenmektedir. Bu müzede her yıl binlerce insan tarafından ziyaret edilmektedir.