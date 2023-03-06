Zeus Kimdir? Mitolojide Zeus Ne Tanrısı, Neyi Temsil Eder ve Hikayesi Nedir?

Zeus kimdir sorusuna mitolojide adı geçen en önemli tanrılardan biridir yanıtı verilebilir. Ancak Zeus'un hikayesi incelendiğinde sıradan bir tanrı olmadığı ve oldukça önemli mitolojik tanrılardan biri olduğu görülebilir. Antik Dönem inanışlarında en çok öne çıkan tanrılardan birisi Zeus'tur. Olimpos dağının ve tanrıların da kralı olarak bilinir. Mitolojide Zeus ne tanrısı, neyi temsil eder ve hikayesi nedir sorularının yanıtlarını paylaştık.

Zeus Kimdir?

Mitolojide birçok tanrı ve tanrıça isminden bahsedilebilir. En bilinen tanrılardan birisi de Zeus'tur. En güçlü tanırlardan olması ve insanların babası olarak bilinmesi mitolojide Zeus'un öne çıkmasını sağlamıştır. Gökyüzünü ve şimşekleri kontrol edebilen Zeus aynı zamanda gök gürültüsü ve bulut toplayıcısı olarak da anılmaktadır.

Yunan mitolojisinin en önemli isimleri içerisinde yer alır. Kronos ve Rhea'nın oğlu olan Zeus birçok Yunan tanrısından farklı bir hikayeye sahiptir. Babası Kronos kendi babası ile birçok sorun yaşadığından kendisi de oğlu ile aynı sorunları yaşayacağını düşünmüştür. Bu nedenle de oğlu doğduktan sonra onu canlı canlı yemeyi planlamıştır. Fakat annesi Rhea bu duruma izin vermiştir.

Zeus kötülükleri cezalandıran ve sorunlarda uzlaşmayı sağlayan bir tanrı olarak bilinir. Aynı zamanda diğer tanrıların da fikir danıştıkları büyük bir tanrıdır. Sık sık insanların hayatına müdahale eden Zeus ölümleri de dikkatlice izleyerek kötülük yapanları da sözünde durmayanları da ağır şekilde cezalandırmaktadır. Hayırsever ve adaletli olan kişileri ise ödüllendiren bir tanrıdır. Zeus hakkında bilinmeyen birçok önemli detay bulunur.

Zeus Hikayesi Nedir?

Zeus bir kehanet nedeniyle babası tarafından öldürülmek istenmiştir. Ancak annesi son derece keskin zekası sayesinde oğlunu eşinin planlarından korumayı başarmıştır. Rhea kendi annesi Gaia'nın da yardımı ile Zeus'un İda Dağı'na kaçırılmasını sağlamıştır. Babasının egemenliğini devralana kadar da burada gözlerden uzak bir şekilde büyümüştür.

Anlatılan farklı bir efsaneye göre ise Zeus Amalthea isimli bir keçi tarafından yetiştirilmiştir. Kronos bebek Zeus'un çığlıklarını duymaması için de bir grup askerin dans ederek bağırdığı anlatılır. Bu nedenle de babasının Zeus'a ulaşamadığı düşünülür. Zeus yetişkin olduktan sonra da babasını mağlup etmiş ve kardeşlerini de onun midesinden çıkartmayı başarmıştır.

Babasına karşı isyan eden Zeus daha sonraları göklerin ve yerin hükümdarı olmuş, kardeşlerinden biri olan Poseidon ise denizlerin tanrısı olmuştur. Hades ise yer altı tanrısı olarak dünyayı yönetmişlerdir. Zeus tanrıların kralı olarak da bilinmektedir.