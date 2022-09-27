Zeyneddin Karaca Bey Kimdir? Zeyneddin Karaca Bey Hangi Beyliğin Kurucusu, Ne Zaman ve Nasıl Öldü?

Zeyneddin Karaca Bey hangi beyliğin kurucusu diye soranlar, Dulkadiroğulları olduğunu öğrenmelidir. Beyliğin merkezi, Maraş ili sınırları içinde yer alan Elbistan'dır. Bir Türkmen beyliği olan Dulkadiroğullarının kurucusu olan Zeyneddin Karaca Bey hayatı hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmak biraz güç olsa da, öğrenilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Zeyneddin Karaca Bey kimdir sorusuna yanıt arayanlar ve yaptıkları ile ilgili daha çok bilgiye ulaşmak isteyenler için işte merak edilenler…

Zeyneddin Karaca Bey Kimdir?

Mısır'ın Kahire şehrinde dünyaya gelen Zeyneddin Karaca, 1337 yılında Dulkadiroğulları Beyliği'ni kurmuştur. Merkezi Elbistan'dır ve genel olarak Maraş ve Malatya bölgesinde hüküm sürmüştür. Zeyneddin Karaca Bey, esasen Bozok Türkmenlerindendir ve Memlükler ile birlikte Ermeni Kilikya Krallığı'na karşı yapılan seferlere katılmıştır. 1337 yılında Elbistan'ı ele geçirmeyi başaran Zeyneddin Karaca, bunun için Eretna Beyliği ile karşı karşıya gelmiştir. Ermenilere karşı düzenlenen seferlerdeki gösterdiği başarısı sayesinde, Memlükler tarafından naipliğe getirilmiştir. Oğuzların Bozok kolundan olan Zeyneddin Karaca Bey, aşiretini bir beylik yapmayı başarmıştır.

Zeyneddin Karaca Bey Nasıl Ölmüştür?

Zeyneddin Karaca Bey, Gabon Kalesini 1346 yılında almış ve Halep yakınlarındaki toprakları fethetmiştir. Tüm bunlar, onun 1348 yılında hükümdarlığını duyurmasını sağlamıştır. Bu tarihten sonra, Memlüklülerin düşmanı olmuştur. Memlük Devleti'ni büyük bir tehlike olarak gördüğünden, yıkılması için ayaklanma çıkaran Beyboğa'yı kendi tarafına çekmiştir. Fakat, Memlükler isyanı başarı ile bastırmışlardır. Bunun sonucunda, Dulkadiroğullarını ortadan kaldırmak için Elbistan'ı işgal etmişlerdir. Zeyneddin Karaca Bey, buna karşı koyamayarak Eretna Beyliği'ne sığınma talebinde bulunmuştur. Fakat, Memlüklerin yarattığı korku bu talebin geri çevrilmesine neden olmuştur. Bundan dolayı, Zeyneddin Karaca Bey Memlüklere teslim edilmiş ve 1353 yılında Mısır'da idam edilmiştir.