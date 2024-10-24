Zeynep Kamil Hastanesi Nerede? Zeynep Kamil Hastanesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Zeynep Kamil Hastanesi'ne ulaşmak için birçok farklı yol bulunmaktadır. İstanbul'dan hastaneye gitmek için en kolay yol, otobüs veya minibüs kullanmaktır. Otobüsler ve minibüsler, İstanbul'un birçok farklı noktasından Zeynep Kamil Hastanesi'ne gitmektedir. Otobüs veya minibüsün numarası ve güzergahı, otobüs veya minibüs durağında bulunan bir tabela üzerinde belirtilmektedir. Zeynep Kamil Hastanesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir sorularını sorarak elbette daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak mümkündür.

Zeynep Kamil Hastanesi Nerede?

Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Burhanettin Üstünel Sokağı adresinde bulunmaktadır. Hastane, Marmara Denizi'ne kıyısı olan bir tepede yer almaktadır.

Zeynep Kamil Hastanesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Zeynep Kamil Hastanesi'ne ulaşım için farklı ulaşım seçenekleri bulunmaktadır. Hem toplu taşıma hem de özel araçla ulaşım imkanı mevcuttur.

1. Toplu Taşıma İle Ulaşım:

Otobüs: Kadıköy merkezinden veya çevre semtlerden hastaneye giden otobüsler bulunmaktadır. Aşağıdaki otobüs hatları Zeynep Kamil Hastanesi'ne ulaşmanızı sağlar:

KADIKÖY - TAKSIM, Taksim - Kadıköy

KADIKÖY - TAŞDELEN, Taşdelen - Kadıköy

KADIKÖY - ÇEKMEKÖY, Kadıköy - Çekmeköy

ÜSKÜDAR - KOŞUYOLU - ACIBADEM, Acıbadem - Koşuyolu - Üsküdar

3, Hattat Hasan Çelebi Caddesi -Kadıköy

6, Esatpaşa -Harem Peronlar 2,GÖRÜNTÜLE

MR9, Ayrılıkçeşmesi Marmaray -Atatürk Mahallesi Peronlar

11BE, Hattat Hasan Çelebi Caddesi -Harem Peronlar 2

11P, Harem Peronlar 2 –Sarıgazi Garajı

12A, Kadıköy-Üsküdar Marmaray

12C, Üsküdar Marmaray-Üsküdar Devlet Hastanesi

13, Aşık Veysel Caddesi -Kadıköy

13B, Evtaş Blokları -Kadıköy

14, Kadıköy-Yenidoğan Peronlar

14C, Kadıköy-Üsküdar Devlet Hastanesi

14D, Kazımkarabekir Cem Evi -Kadıköy

14F, Atasoy Sokak -Kadıköy

14K, Kazım Karabekir -Kadıköy

14M, Yeni Camii -Kadıköy

14R, Küçüksu Kasrı -Küçüksu Kasrı

Metro: Kadıköy'deki metro hattından Üsküdar İstasyonu 'nda inerek, buradan otobüsle hastaneye ulaşabilirsiniz.

Marmaray: Marmaray hattını kullanarak Üsküdar İstasyonu'nda inebilirsiniz. İstasyondan sonra otobüs ile hastaneye ulaşmak mümkündür.

2.Özel Araç İle Ulaşım:

Otoban veya ana yoldan, Zeynep Kamil Hastanesi'ne giden bir yol bulmanız gerekmektedir. Zeynep Kamil Hastanesi'ne giden yol, genellikle bir tabela üzerinde belirtilmektedir. Bu tabelaları takip ederek ulaşmak kolay olacaktır. İstanbul trafiği, özellikle mesai saatlerinde yoğun olabilmektedir. Yolculuk öncesi trafik durumunu kontrol ederek alternatif güzergahlar belirlemek faydalı olabilir.