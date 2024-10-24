Zeynep Kamil Hastanesi Nerede? Zeynep Kamil Hastanesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Zeynep Kamil Hastanesi'ne ulaşmak için birçok farklı yol bulunmaktadır. İstanbul'dan hastaneye gitmek için en kolay yol, otobüs veya minibüs kullanmaktır. Otobüsler ve minibüsler, İstanbul'un birçok farklı noktasından Zeynep Kamil Hastanesi'ne gitmektedir. Otobüs veya minibüsün numarası ve güzergahı, otobüs veya minibüs durağında bulunan bir tabela üzerinde belirtilmektedir. Zeynep Kamil Hastanesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir sorularını sorarak elbette daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak mümkündür.
Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Burhanettin Üstünel Sokağı adresinde bulunmaktadır. Hastane, Marmara Denizi'ne kıyısı olan bir tepede yer almaktadır.
Zeynep Kamil Hastanesi'ne ulaşım için farklı ulaşım seçenekleri bulunmaktadır. Hem toplu taşıma hem de özel araçla ulaşım imkanı mevcuttur.
1. Toplu Taşıma İle Ulaşım:
Otobüs: Kadıköy merkezinden veya çevre semtlerden hastaneye giden otobüsler bulunmaktadır. Aşağıdaki otobüs hatları Zeynep Kamil Hastanesi'ne ulaşmanızı sağlar:
KADIKÖY - TAKSIM, Taksim - Kadıköy
KADIKÖY - TAŞDELEN, Taşdelen - Kadıköy
KADIKÖY - ÇEKMEKÖY, Kadıköy - Çekmeköy
ÜSKÜDAR - KOŞUYOLU - ACIBADEM, Acıbadem - Koşuyolu - Üsküdar
3, Hattat Hasan Çelebi Caddesi -Kadıköy
6, Esatpaşa -Harem Peronlar 2,GÖRÜNTÜLE
MR9, Ayrılıkçeşmesi Marmaray -Atatürk Mahallesi Peronlar
11BE, Hattat Hasan Çelebi Caddesi -Harem Peronlar 2
11P, Harem Peronlar 2 –Sarıgazi Garajı
12A, Kadıköy-Üsküdar Marmaray
12C, Üsküdar Marmaray-Üsküdar Devlet Hastanesi
13, Aşık Veysel Caddesi -Kadıköy
13B, Evtaş Blokları -Kadıköy
14, Kadıköy-Yenidoğan Peronlar
14C, Kadıköy-Üsküdar Devlet Hastanesi
14D, Kazımkarabekir Cem Evi -Kadıköy
14F, Atasoy Sokak -Kadıköy
14K, Kazım Karabekir -Kadıköy
14M, Yeni Camii -Kadıköy
14R, Küçüksu Kasrı -Küçüksu Kasrı
Metro: Kadıköy'deki metro hattından Üsküdar İstasyonu'nda inerek, buradan otobüsle hastaneye ulaşabilirsiniz.
Marmaray: Marmaray hattını kullanarak Üsküdar İstasyonu'nda inebilirsiniz. İstasyondan sonra otobüs ile hastaneye ulaşmak mümkündür.
2.Özel Araç İle Ulaşım:
Otoban veya ana yoldan, Zeynep Kamil Hastanesi'ne giden bir yol bulmanız gerekmektedir. Zeynep Kamil Hastanesi'ne giden yol, genellikle bir tabela üzerinde belirtilmektedir. Bu tabelaları takip ederek ulaşmak kolay olacaktır. İstanbul trafiği, özellikle mesai saatlerinde yoğun olabilmektedir. Yolculuk öncesi trafik durumunu kontrol ederek alternatif güzergahlar belirlemek faydalı olabilir.