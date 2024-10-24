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Giriş Tarihi: 24.10.2024 16:48 Son Güncelleme: 24.10.2024 16:48

Zeynep Kamil Hastanesi Nerede? Zeynep Kamil Hastanesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bir kadın ve çocuk hastalıkları hastanesidir. Zeynep Kamil Hastanesi, Türkiye'nin en büyük ve en köklü kadın ve çocuk hastalıkları hastanelerinden biridir. Ulaşım seçeneklerini dikkate alarak, planlamanızı yapabilir ve ihtiyaç duyduğunuz sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Zeynep Kamil Hastanesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir sorularıyla doğru yanıta ulaşabilirsiniz.

Zeynep Kamil Hastanesi Nerede? Zeynep Kamil Hastanesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Zeynep Kamil Hastanesi'ne ulaşmak için birçok farklı yol bulunmaktadır. İstanbul'dan hastaneye gitmek için en kolay yol, otobüs veya minibüs kullanmaktır. Otobüsler ve minibüsler, İstanbul'un birçok farklı noktasından Zeynep Kamil Hastanesi'ne gitmektedir. Otobüs veya minibüsün numarası ve güzergahı, otobüs veya minibüs durağında bulunan bir tabela üzerinde belirtilmektedir. Zeynep Kamil Hastanesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir sorularını sorarak elbette daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak mümkündür.

Zeynep Kamil Hastanesi Nerede?

Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Burhanettin Üstünel Sokağı adresinde bulunmaktadır. Hastane, Marmara Denizi'ne kıyısı olan bir tepede yer almaktadır.

Zeynep Kamil Hastanesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Zeynep Kamil Hastanesi'ne ulaşım için farklı ulaşım seçenekleri bulunmaktadır. Hem toplu taşıma hem de özel araçla ulaşım imkanı mevcuttur.

1. Toplu Taşıma İle Ulaşım:

  • Otobüs: Kadıköy merkezinden veya çevre semtlerden hastaneye giden otobüsler bulunmaktadır. Aşağıdaki otobüs hatları Zeynep Kamil Hastanesi'ne ulaşmanızı sağlar:

  • KADIKÖY - TAKSIM, Taksim - Kadıköy

  • KADIKÖY - TAŞDELEN, Taşdelen - Kadıköy

  • KADIKÖY - ÇEKMEKÖY, Kadıköy - Çekmeköy

  • ÜSKÜDAR - KOŞUYOLU - ACIBADEM, Acıbadem - Koşuyolu - Üsküdar

  • 3, Hattat Hasan Çelebi Caddesi -Kadıköy

  • 6, Esatpaşa -Harem Peronlar 2,GÖRÜNTÜLE

  • MR9, Ayrılıkçeşmesi Marmaray -Atatürk Mahallesi Peronlar

  • 11BE, Hattat Hasan Çelebi Caddesi -Harem Peronlar 2

  • 11P, Harem Peronlar 2 –Sarıgazi Garajı

  • 12A, Kadıköy-Üsküdar Marmaray

  • 12C, Üsküdar Marmaray-Üsküdar Devlet Hastanesi

  • 13, Aşık Veysel Caddesi -Kadıköy

  • 13B, Evtaş Blokları -Kadıköy

  • 14, Kadıköy-Yenidoğan Peronlar

  • 14C, Kadıköy-Üsküdar Devlet Hastanesi

  • 14D, Kazımkarabekir Cem Evi -Kadıköy

  • 14F, Atasoy Sokak -Kadıköy

  • 14K, Kazım Karabekir -Kadıköy

  • 14M, Yeni Camii -Kadıköy

  • 14R, Küçüksu Kasrı -Küçüksu Kasrı

  • Metro: Kadıköy'deki metro hattından Üsküdar İstasyonu'nda inerek, buradan otobüsle hastaneye ulaşabilirsiniz.

  • Marmaray: Marmaray hattını kullanarak Üsküdar İstasyonu'nda inebilirsiniz. İstasyondan sonra otobüs ile hastaneye ulaşmak mümkündür.

2.Özel Araç İle Ulaşım:

Otoban veya ana yoldan, Zeynep Kamil Hastanesi'ne giden bir yol bulmanız gerekmektedir. Zeynep Kamil Hastanesi'ne giden yol, genellikle bir tabela üzerinde belirtilmektedir. Bu tabelaları takip ederek ulaşmak kolay olacaktır. İstanbul trafiği, özellikle mesai saatlerinde yoğun olabilmektedir. Yolculuk öncesi trafik durumunu kontrol ederek alternatif güzergahlar belirlemek faydalı olabilir.

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Zeynep Kamil Hastanesi Nerede? Zeynep Kamil Hastanesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?
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