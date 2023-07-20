Zeynep Korkmaz Kimdir? Zeynep Korkmaz Hayatı, Eserleri, Kitapları ve Çalışmaları

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Zeynep Korkmaz Kimdir?

Zeynep Korkmaz Türkiye'nin önemli araştırmacı ve akademisyenlerindendir. Hayatı boyunca 16 kitap yazmıştır. Aynı zamanda 250'den fazla araştırma yazısı kaleme almış kişilerdendir. Aynı zamanda makalelerini de Türk Dili Üzerine Araştırmalar isimli kitapta toplamıştır.

Zeynep Korkmaz'ın Hayatı

Zeynep Korkmaz 5 Temmuz 1922 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen Türkmen olan akademisyen, Yusuf Hüsnü Dengi ile Şefika Dengi'nin çocuğudur. Babası Konya ve İstanbul gibi şehirlerde eğitim görmüş ve sonra İzmir, Urla'ya yerleşmiştir. Manisa Turgutlu, Karaburun dolaylarında da incir ve üzüm ticari ile ilgilenmiştir.

Zeynep Korkmaz kendi hayatında üç önemli dönem olduğundan bahsetmektedir. Bunlardan ilki 1- 6 yaş aralığını kapsayan dönemdir. Bu dönem çocukluğunun geçtiği Nevşehir'i ilgilendirmektedir. Diğeri ise Urla'da 7- 18 yaş aralığını kapsayan ortaokul ile lise yıllarıdır. 18 yaşından sonrası ise Ankara'da geçen dönemdir. Babası da tüccar olduğundan küçük yaşlarda İzmir'e göç etmiştir.

1934 senesinde ilkokuldan mezun olan Korkmaz, 1940 senesinde ortaokul ve liseyi bitirmiştir. 1944 senesinde ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Fakültede oldukça ünlü birçok hocadan ders alarak akademik hayatını devam ettirmek istemiştir.

Zeynep Korkmaz'ın Akademik Hayatı

İlkokuldan üniversiteyi bitirene kadarki yaşamını hayatının en başarılı yılları olarak görmüştür. Fakülteyi bitirdikten sonra da yakın ilgi duyduğu akademik kariyerine devam kararı almıştır. Öğrencilik yıllarında da Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Fikir Cephesi, Gençliğin Düşünceleri isimli eserleri üzerine önemli değerlendirmeler yapmıştır. Birçok önemli edebi çalışma yapsa da bunlarla sınırlı kalmak istememiştir. Akademik alanda bilimsel çalışmalar da yapmayı amaçlamıştır. 1945 senesinde de okumuş olduğu üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne İlmi Yardımcılık vazifesine atanmıştır. Daha sonra asistanlık sınavını kazandıktan sonra Prof. Dr. Saadet Çağaday'ın asistanı olmuştur.

Zeynep Korkmaz Çalışmaları Nelerdir?

Birçok önemli çalışmanın altına imzasını atmış kişilerdendir. Bu çalışmaları arasında özellikle şunlar önemlidir:

Güney-Batı Anadolu Ağızları Ses Bilgisi (Fonetik)

Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları

Türk Dilinin Tarih Akışı İçinde Atatürk ve Dil Devrimi

Nevşehir ve Yöresi Ağızları

Cumhuriyet Döneminde Türk Dili

Gramer ve Terimler Sözlüğü

Barın ve Yöresi Ağızları

Gibi birçok önemli eseri bulunmaktadır.