Zeytin hem sağladığı faydalar açısından hem de lezzetinden dolayı pek çok kişinin severek yediği besin çeşitlerinden biridir. Son zamanlarda çoğu kişi zeytinin meyve mi yoksa sebze mi olduğu konusunda çelişkiye düşmektedir. Bu yazımızda sizler için zeytin meyve mi, sebze mi, zeytin meyve midir, sebze midir gibi merak edilen soruların cevaplarını araştırdık.

Zeytin Meyve Mi Sebze Mi?

Zeytin çoğunlukla kahvaltı sofralarında karşımıza çıkan bir besin türüdür. Anavatanı Akdeniz olan zeytin, zeytingiller ailesinin mensuptur. Doğal bir ortamda yetişilen zeytin, toplandıktan sonra birçok farklı işlemden geçmekte ve son haliyle sofralarımıza gelmektedir. Bünyesinde çeşitli mineral ve vitamin barındırmaktadır. Ayvalık, eşek, patos, çekişte, çelebi, gemlik gibi çok sayıda çeşidi mevcuttur. Siyah olduğu kadar yeşil renge sahip zeytin türü de bulunmaktadır. Bu besinle alakalı en sık karşımıza çıkan sorulardan biri zeytin meyve midir sebze midir sorusudur. Zeytini kimileri sebze olarak tanımlarken kimileri ise meyve olarak bilmektedir. Zeytin çoğunlukla toprağa fidan olarak dikilmekte ve yetiştirilmektedir. Zaman içerisinde bu fidan çiçek veren bir ağaca dönüşmektedir. Zeytin içerisinde çekirdek barındıran bir besin çeşididir. İçerisinde çekirdek olan besinler çoğunlukla meyve grubuna dâhil edilmektedir. Bu sebeplerden dolayı zeytin bir meyve çeşidi olarak karşımıza çıkar.