Zeytinburnu Hangi Yakada? Zeytinburnu Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Zeytinburnu, tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı döneminde büyük tekstil ve deri işleme merkezlerinden biri olan bölge, konut projeleri ve büyük ulaşım aksları ile önemli bir konuma sahiptir. İlçenin sahil hattı, Marmara Denizi'ne kıyısı olan bölgeleri ile hem ticari hem de sosyal yaşam açısından önemli bir cazibe noktasıdır. Zeytinburnu hangi yakada, Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakasında mı gibi sorular özellikle şehrin iki yakasını karşılaştıranlar tarafından sorulmaktadır.

Zeytinburnu Hangi Yakada?

Zeytinburnu, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. İlçenin doğusunda Fatih, kuzeyinde Eyüpsultan ve Bayrampaşa, batısında Güngören, Bahçelievler ve Bakırköy ilçeleri bulunmaktadır. Güneyinde ise Marmara Denizi kıyısına sahiptir.

Zeytinburnu Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Zeytinburnu, Avrupa Yakası'nda bulunan bir ilçedir. İlçenin sahil hattı boyunca uzanan Marmaray ve metrobüs hatları, Avrupa ve Anadolu Yakası arasında geçişleri kolaylaştırsa da, Zeytinburnu coğrafi ve idari olarak tamamen Avrupa Yakası sınırları içinde yer almaktadır.