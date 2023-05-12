Zeytindalı Sınır Kapısı Nerede? Zeytindalı Sınır Kapısı Hangi Ülkeye Açılır, Hangi İle Bağlı?

Zeytindalı sınır kapısı nerede ya da Zeytindalı gümrük kapısı nerede, bakacak olduğumuzda Hatay ilimizde olduğunu öğreniriz. Önemli bir sınır kapısı olan Zeytindalı sınır kapısı, hangi ülkeye açılır bakacak olduğumuzda önemli bir sınır komşusu ve uzun bir sınıra sahip olduğumuz Suriye'dir. Suriye'ye açılan diğer sınır kapıları arasında önemli olan Zeytindalı sınır kapısı insani yardım amaçlı açılan bir sınır kapısı olmuştur. Bu sınır kapısının nerede ve hangi ile bağlı olduğu sınır kapısının özellikleri açısından önemlidir.

Zeytindalı Sınır Kapısı Nerede ve Hangi İle Bağlı?

Hatay'da hizmet veren ve çok önemli olan Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarının ardından, yapımı tamamlanıp insani yardımlar için faaliyet geçen Zeytin Dalı Sınır Kapısı Hatay ilimizde yer almaktadır. Hatay'da ye alan bu sınır kapımız çok büyük önem taşımaktadır. 13 Mart 2019 tarihinde gümrük işlemlerine açılması onayı verilmesinin ardından Zeytin Dalı Kara Sınır Kapısı, insani yardımların bölgeye ulaştırılmasına yönelik faaliyete girmişti.

Hatay'a bağlı olan sınır kapısı Suriye'ye geçiş olarak kullanılmaktadır. Yakın tarihte açılan bu sınır kapımız bölgeye olan insani yardım ve ticari amaçlı için açılan bir sınır kapısıdır.

Zeytindalı Sınır Kapısı Hangi Ülkeye Açılır?

Zeytindalı sınır kapsı Suriye'ye sınırı bulunan Hatay ilimizde yer almaktadır. Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarının ardından önemli bir rol üstlenen bu sınır kapımız insani yardımlarda ve farklı amaçlarda kullanılmaktadır. Bugün hâlâ açık olan sınır kapısı günümüzde de aktif olarak işlemektedir.