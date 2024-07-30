Zeytintaşı Mağarası Nerede, Nasıl Gidilir? Antalya Zeytintaşı Mağarası Tabiat Anıtı Tarihi ve Özellikleri

İlkel insanlar mağaraları barınak olarak kullanmışlar ve bu mağaralarda yaşam izleri bırakmışlardır. Mağara duvarlarına yapılan çizimler, tarih öncesi insanın dünyasını ve yaşam biçimini anlamamızda önemli ipuçları sunar. Zeytintaşı Mağarası nerede, nasıl gidilir soruları da acaba bu yaşam biçimine rastlar mıyız düşüncesi sonucu ortaya çıkmış olabilir. Antalya Zeytintaşı Mağarası Tabiat Anıtı tarihi ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak kültürlü biri olmak için gereken birkaç şeyin arasında gösterilir.

Zeytintaşı Mağarası Nerede, Nasıl Gidilir?

Zeytintaşı Mağarası Antalya'nın Serik ilçesinin 15 km. kuzeyindeki Akbaş Köyü'ne bağlı Gökçeler Mahallesi'nin güneydoğusunda yer alır. Zeytinlitaş Tepesi'nin güney yamacında bulunan mağara, Antalya'ya 54 km. Serik'e 16 km. Aspendos'a 10 km. mesafededir. Doğa severler ve mağara keşfi yapmak isteyenler için ideal bir destinasyon olan Zeytintaşı Mağarası, bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biridir.

Zeytintaşı Mağarası'na ulaşmak için öncelikle Antalya şehir merkezine gelmeniz gerekmektedir. Antalya'dan Serik'e ulaşım sağladıktan sonra, mağaraya özel araçla veya düzenlenen turlar ile kolayca ulaşabilirsiniz. Yolculuk sırasında doğanın keyfini çıkarabilir ve çevredeki diğer doğal güzellikleri de keşfedebilirsiniz. Mağaraya toplu taşıma araçları gitmediği için servis araçlarını kullanabilirsiniz.

Antalya Zeytintaşı Mağarası Tabiat Anıtı Tarihi ve Özellikleri

Yaklaşık bir milyon yılda oluştuğu tahmin edilen, karstik mağara, damlataş sütunları tarafından birçok küçük salon ve odacığa ayrılmıştır. Sıcak ve nemli bir havaya sahip mağaranın derinliği ise 14 metredir.

Yarı aktif olan fosil mağaranın içerisinde çeşitli gölcükler yer alır. Mağarada dikitler, sarkıtlar ve sütunlar oldukça çeşitli damla taşları ile kaplıdır. Bu sarkıt, dikit ve sütunlarda oluşum günümüzde de devam eder.

Birbirine bağlı iki kattan meydana gelen mağaranın üst kat uzunluğu, yan dehlizleriyle beraber 136 metre, alt katı ise 97 metre uzunluğundadır. Mağaranın alt katı, tahribattan korunması amacıyla ziyaretlere kapalıdır. Yaşayan bir mağara olan Zeytintaşı Mağarası'nın içerisi, traverten, soda çubukları, mısır patlağı, akmataşı, bayrak traverten ve heliktik gibi halen oluşumu devam eden şekillerle kaplıdır. Büyük sütunların arasında yer alan gölcükler ise mağaranın görünümünü daha da enteresan bir hale dönüştürür.

Bir milyon yılda oluştuğu tahmin edilen mağara, özellikle tüm kesimlerinde boyları 5 cm ile 70 cm'yi bulan makarna sarkıtları ile dikkat çeker. Gelişimleri günümüzde de devam eden makarna sarkıtların bulunduğu salona 'Spagetti Salonu' denilir. Ülkemizdeki her mağarada görülmesi pek mümkün olmayan bu benzersiz karakteristik oluşumları ile Zeytintaşı Mağarası, ayrı bir değer kazanır. Mücevher niteliğindeki yüzlerce narin ve kristalimsi sarkıttan oluşan 'Avize Salonu' ise nefes kesecek güzelliktedir.