Zeytinyağı Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Zeytin Yağı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır? e1

Marketten aldığınız şişenin üstünde "zeytinyağı" yazıyor, ama biri gelip "zeytin yağı" diye yazınca bir an duraksıyor musunuz? Emin olun, yalnız değilsiniz! Günlük hayatta sık kullandığımız bu kelimenin doğru yazımı pek çok kişinin kafasını karıştırıyor. Zeytinyağı nasıl yazılır ve TDK'ye göre zeytin yağı ayrı mı bitişik mi yazılır sorularının cevaplarını örneklerle bulabilirsiniz.

TDK'ye Göre Zeytin Yağı Ayrı Mı, Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı bitişik şekildedir: zeytinyağı.

Ayrı yazımı, yani zeytin yağı, yazım yanlışı olarak kabul edilir.

Neden Bitişik Yazılır?

"Zeytinyağı" kelimesi, zeytin ve yağ kelimelerinin birleşmesiyle oluşur. Ancak burada iki kelime bir araya gelerek yeni bir anlam oluşturur: zeytinden elde edilen sıvı yağ. Bu tür anlam kaynaşmaları Türkçede birleşik kelime yapısını doğurur ve TDK bu gibi durumlarda kelimelerin bitişik yazılması gerektiğini belirtir.

Diğer Benzer Örnekler

Zeytinyağı gibi başka bitişik yazılan örnekler de vardır:

Ayçiçeği

Gözyaşı

Kuşburnu

Bu örneklerde de olduğu gibi, birleşik kelime yeni bir anlam taşıyorsa genellikle bitişik yazılır.

Doğru Kullanım Örnekleri

Sağlıklı bir kahvaltı için zeytinyağı ve bal ikilisi harika bir tercih olabilir.

Ege mutfağının vazgeçilmezlerinden biri elbette ki zeytinyağıdır.

Salataya biraz limon ve zeytinyağı ekledim, tadı nefis oldu.

Anneannem, yıllardır yemeklerini hep zeytinyağı ile yapar.

Cilt bakımında doğal ürünler kullananlar için zeytinyağı birebirdir.

Zeytinyağı Nasıl Yazılır?

Doğru: zeytinyağı

Yanlış: zeytin yağı

Yazım kurallarına dikkat etmek, hem dilimizi doğru kullanmak hem de anlatım gücümüzü artırmak açısından önemlidir. Bu nedenle, zeytinyağını yazarken bitişik yazmayı unutmayın!