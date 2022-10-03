Zigetvar Seferi Sonuçları- Zigetvar Seferi Nerede ve Kiminle Yapıldı, Kim Kazandı, Önemi Nedir?

Zigetvar seferi sonuçları bakımından önemli bir seferdir. Bu bakımdan Zigetvar Seferi kim kazandı sorusuna Osmanlı Devleti'nin başarıları ile yanıt verilebilir. Bununla birlikte Zigetvar Seferi kimler arasında sorusu da bu seferin detaylarını anlayabilmek için önem taşır. Osmanlı tarihi açısından büyük bir önem taşıyan Zigetvar Seferi nerede ve kiminle yapıldı, kim kazandı, önemi nedir sorularını sizler için araştırdık ve haberimizde paylaştık.

Zigetvar Seferi Kim Kazandı?

Zigetvar Sefer 6 Ağustos- 8 Eylül 1966 tarihleri arasında gerçekleştirilen bir seferdir. Bu sefer sırasında Habsburg Monarşisi, Hırvatistan Krallığı, Macaristan Krallığı Osmanlıya karşı savaşmıştır. Savaş Osmanlı Devleti'nin zaferi ile sonuçlanmıştır.

Zigetvar Seferi Nedenleri Neler?

Mohaç Meydan Muharebesi yapıldıktan sonra Avusturya, Macaristan ve Habsburg arasında birtakım antlaşmalar yapılmış ve taraflar aralarında anlaşmışlardır. Antlaşma hükümlerine ise bir süre sonra Avusturya Kralı Ferdinand uymamıştır. Vergileri iki yıl boyunca üst üste ödememeyi seçmiştir. Bu da iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine neden olmuştur.

Daha sonra ise Avusturya Devleti Osmanlı himayesindeki Macarları taciz etmeye başlamıştır. Kanuni Sultan Süleyman da Avusturya'ya gözdağı verme amacı ile sefere çıkmıştır. Ancak sefer sırasında padişah çok yaşlanmış ve sağlık açısından da güçten düşmüştür. Bu durum Osmanlı Devleti'ni zayıflatan bir durum olduğundan sefer de kaçınılmaz hale gelmiştir. 72 yaşındaki padişah gücünü göstermek için sefere çıkmış ve başarılı olunmuştur.

Zigetvar Seferi Sonuçları

Zigetvar Seferi'nin Osmanlı ve Avrupa açısından önemli sonuçları vardır. Bu sefer sonrasında Zigetvar Şehri tamamen Osmanlı topraklarına katılmıştır. Aynı zamanda düşman devletler Osmanlı Devleti'nin gücünü görme imkanı bulmuşlardır. Galibiyet ile Zigetvar öncesinde yaşanan Malta mağlubiyeti unutulmuştur.

Bu seferin en önemli sonucu da Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahlarından biri olan Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü olmuştur. Sefer sırasında vefat etmiştir. Vefatından sonra da II. Selim Osmanlı tahtına geçmiştir. II. Selim tahta geçtikten sonra Avusturya ile antlaşmalar yaparak barış ortamı sağlamıştır.

Zigetvar Seferi Nerede ve Kiminle Yapıldı, Kim Kazandı, Önemi Nedir?

Zigetvar Seferi'nin Osmanlı açısından en büyük önemi Kanuni Sultan Süleyman'ın bu sefer sırasında vefat etmesidir. Kaynaklarda belirtildiğine göre çatışmaların bitmesinden bir gün önce gözlerini hayata kapamıştır. Ancak sefer sonuçlanana kadar bu durum ordudan gizlenmiştir. Seferin bir diğer önemi de Avrupa karşısında Osmanlı Devleti'nin hala güçlü olduğunu göstermesidir.