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Giriş Tarihi: 22.12.2021 12:25 Son Güncelleme: 22.12.2021 12:25

Zincirleme İsim Tamlaması Nedir, Nasıl Bulunur? Zincirleme İsim Tamlaması Örnekleri

Zincirleme İsim Tamlaması Nedir, Nasıl Bulunur? Zincirleme İsim Tamlaması Örnekleri

Türkçede isim tamlaması konusu oldukça önemli bir yer tutar. Eğitim sistemi içerisinde isim tamlaması dil bilgisi içinde öğretilen temel konuların başında gelir. Türkçede günlük hayattaki konuşma dilinde ya da yazı dilinde iki ismin bir araya gelmesi, tek başına bir anlam taşımayan varlıkların ve cisimlerin anlamlandırılmasını sağlar. İsim tamlaması hakkında detaylı ve doğru bilgiye sahip olmak isteyenler, bu konu hakkında araştırma yapmaktadır. İsim tamlaması kendi içinde dörde ayrılır. İsim tamlamasının konularından biri olan Zincirleme isim tamlaması nedir, nasıl bulunur? Zincirleme isim tamlaması örnekleri le ilgili bilinmesi gereken her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.

İki ismin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan isim tamlaması dil bilgisi içinde önemli bir yere sahiptir. Hem yazı dilinde hem de konuşma dilinde isim tamlamasının kullanımına dikkat edilmelidir. İlköğretim zamanından itibaren okullarda öğretilmeye çalışılan isim tamlaması konusu kendi içinde de dörde ayrılır. İsim tamlamasının alt başlıklarından biri de zincirleme isim tamlamasıdır. Zincirleme isim tamlaması bu yüzden öğrenilmesi gereken konulardan biri olarak karşımıza çıkar.

Zincirleme isim tamlaması nedir?

Türkçe dil bilgisi konuları içinde yer alan zincirleme isim tamlaması tek başına isim tamlaması olarak adlandırılmaz. Zincirleme isim tamlaması, isim tamlamasının 4 başlığından biridir. İsim tamlamasının alt konuları belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, takısız isim tamlaması ve zincirleme isim tamlamasıdır.

Zincirleme isim tamlamasının en önemli özelliği ikiden fazla isimden bir araya gelmesidir. Zincirleme isim tamlamasında tamlayan da tamlanan da ek alır ya da iki isim tek bir tamlayan ya da tamlanan olur. Bunun yanı sıra zincirleme isim tamlamasında araya sıfat da girebilir.

Zincirleme isim tamlaması nasıl bulunur?

Zincirleme isim tamlamasının nasıl bulunacağını öğrenmek konuyu anlamak için de önemlidir. Cümle içerisinde zincirleme isim tamlamasını bulmak için belirtili isim tamlaması ya da belirtisiz isim tamlaması olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer üçten fazla ismin yer aldığı isim tamlaması içerisinde belirtili ya da belirtisiz isim tamlaması varsa bu cümlede zincirleme isim tamlaması yer alır.

Zincirleme isim tamlaması örnekleri

  • Balkon kapısının kolu
  • Akvaryum suyunun soğukluğu
  • Ayşe halanın kızı
  • Dere suyunun sesi
  • Bakkal köşesindeki dükkan
  • Koltuk örtüsünün rengi
  • Özel hastanenin doktor odaları
  • Kış mevsiminin soğukluğu
  • Kapı kolunun rengi
  • Duvar saatinin pili
  • Mutfak masasının ayağı
  • Çadır örtüsünün kumaşı

Zincirleme isim tamlaması örnek cümleler

  • Bu kabak püresinin tadı herkesin çok hoşuna gitti.

Burada kullanılan cümlede zincirleme isim tamlaması kabak püresinin tadıdır.

  • Yaptığı dikkatsizliğin sonucu kapının kolunun rengi bozuldu.

Bu cümlede zincirleme isim tamlaması kapının kolunun rengi olarak yer almıştır.

  • Bu akşam öğrenci yataklarının örtülerini değiştirdiler.

Yukarıdaki cümledeki zincirleme isim tamlaması öğrenci yataklarının örtülerinidir.

  • Kitapçılarda macera kitaplarının okuyucusu oluyor.

Yukarıda yer alan cümlede macera kitaplarının okuyucusu zincirleme isim tamlamasıdır.

  • Kış mevsimin güzelliği kar yağmasıdır.

"Kış mevsiminin güzelliği kar" zincirleme isim tamlaması olarak kullanılır.

  • Yeni ekonomi bakanının görevi halka paylaşıldı.

Yukarıdaki cümlede yer alan ekonomi bakanının görevi zincirleme isim tamlamasıdır.

Zincirleme isim tamlamasında araya sıfat girer mi?

Üç isimden bir araya gelen zincirleme isim tamlamasında araya sıfat girer mi sorusu merak edilen konuların arasında yer alır. Zincirleme isim tamlamasında araya sıfat girebilir. Bu konuya örnek olarak duvar saatinin kırmızı rengi verilebilir.

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Zincirleme İsim Tamlaması Nedir, Nasıl Bulunur? Zincirleme İsim Tamlaması Örnekleri
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