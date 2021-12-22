Zincirleme İsim Tamlaması Nedir, Nasıl Bulunur? Zincirleme İsim Tamlaması Örnekleri

İki ismin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan isim tamlaması dil bilgisi içinde önemli bir yere sahiptir. Hem yazı dilinde hem de konuşma dilinde isim tamlamasının kullanımına dikkat edilmelidir. İlköğretim zamanından itibaren okullarda öğretilmeye çalışılan isim tamlaması konusu kendi içinde de dörde ayrılır. İsim tamlamasının alt başlıklarından biri de zincirleme isim tamlamasıdır. Zincirleme isim tamlaması bu yüzden öğrenilmesi gereken konulardan biri olarak karşımıza çıkar.
Türkçe dil bilgisi konuları içinde yer alan zincirleme isim tamlaması tek başına isim tamlaması olarak adlandırılmaz. Zincirleme isim tamlaması, isim tamlamasının 4 başlığından biridir. İsim tamlamasının alt konuları belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, takısız isim tamlaması ve zincirleme isim tamlamasıdır.
Zincirleme isim tamlamasının en önemli özelliği ikiden fazla isimden bir araya gelmesidir. Zincirleme isim tamlamasında tamlayan da tamlanan da ek alır ya da iki isim tek bir tamlayan ya da tamlanan olur. Bunun yanı sıra zincirleme isim tamlamasında araya sıfat da girebilir.
Zincirleme isim tamlamasının nasıl bulunacağını öğrenmek konuyu anlamak için de önemlidir. Cümle içerisinde zincirleme isim tamlamasını bulmak için belirtili isim tamlaması ya da belirtisiz isim tamlaması olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer üçten fazla ismin yer aldığı isim tamlaması içerisinde belirtili ya da belirtisiz isim tamlaması varsa bu cümlede zincirleme isim tamlaması yer alır.
Burada kullanılan cümlede zincirleme isim tamlaması kabak püresinin tadıdır.
Bu cümlede zincirleme isim tamlaması kapının kolunun rengi olarak yer almıştır.
Yukarıdaki cümledeki zincirleme isim tamlaması öğrenci yataklarının örtülerinidir.
Yukarıda yer alan cümlede macera kitaplarının okuyucusu zincirleme isim tamlamasıdır.
"Kış mevsiminin güzelliği kar" zincirleme isim tamlaması olarak kullanılır.
Yukarıdaki cümlede yer alan ekonomi bakanının görevi zincirleme isim tamlamasıdır.
Üç isimden bir araya gelen zincirleme isim tamlamasında araya sıfat girer mi sorusu merak edilen konuların arasında yer alır. Zincirleme isim tamlamasında araya sıfat girebilir. Bu konuya örnek olarak duvar saatinin kırmızı rengi verilebilir.