Zincirleme İsim Tamlaması Nedir, Nasıl Bulunur? Zincirleme İsim Tamlaması Örnekleri

İki ismin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan isim tamlaması dil bilgisi içinde önemli bir yere sahiptir. Hem yazı dilinde hem de konuşma dilinde isim tamlamasının kullanımına dikkat edilmelidir. İlköğretim zamanından itibaren okullarda öğretilmeye çalışılan isim tamlaması konusu kendi içinde de dörde ayrılır. İsim tamlamasının alt başlıklarından biri de zincirleme isim tamlamasıdır. Zincirleme isim tamlaması bu yüzden öğrenilmesi gereken konulardan biri olarak karşımıza çıkar.

Zincirleme isim tamlaması nedir?

Türkçe dil bilgisi konuları içinde yer alan zincirleme isim tamlaması tek başına isim tamlaması olarak adlandırılmaz. Zincirleme isim tamlaması, isim tamlamasının 4 başlığından biridir. İsim tamlamasının alt konuları belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, takısız isim tamlaması ve zincirleme isim tamlamasıdır.

Zincirleme isim tamlamasının en önemli özelliği ikiden fazla isimden bir araya gelmesidir. Zincirleme isim tamlamasında tamlayan da tamlanan da ek alır ya da iki isim tek bir tamlayan ya da tamlanan olur. Bunun yanı sıra zincirleme isim tamlamasında araya sıfat da girebilir.

Zincirleme isim tamlaması nasıl bulunur?

Zincirleme isim tamlamasının nasıl bulunacağını öğrenmek konuyu anlamak için de önemlidir. Cümle içerisinde zincirleme isim tamlamasını bulmak için belirtili isim tamlaması ya da belirtisiz isim tamlaması olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer üçten fazla ismin yer aldığı isim tamlaması içerisinde belirtili ya da belirtisiz isim tamlaması varsa bu cümlede zincirleme isim tamlaması yer alır.

Zincirleme isim tamlaması örnekleri

Balkon kapısının kolu

Akvaryum suyunun soğukluğu

Ayşe halanın kızı

Dere suyunun sesi

Bakkal köşesindeki dükkan

Koltuk örtüsünün rengi

Özel hastanenin doktor odaları

Kış mevsiminin soğukluğu

Kapı kolunun rengi

Duvar saatinin pili

Mutfak masasının ayağı

Çadır örtüsünün kumaşı

Zincirleme isim tamlaması örnek cümleler

Bu kabak püresinin tadı herkesin çok hoşuna gitti.

Burada kullanılan cümlede zincirleme isim tamlaması kabak püresinin tadıdır.

Yaptığı dikkatsizliğin sonucu kapının kolunun rengi bozuldu.

Bu cümlede zincirleme isim tamlaması kapının kolunun rengi olarak yer almıştır.

Bu akşam öğrenci yataklarının örtülerini değiştirdiler.

Yukarıdaki cümledeki zincirleme isim tamlaması öğrenci yataklarının örtülerinidir.

Kitapçılarda macera kitaplarının okuyucusu oluyor.

Yukarıda yer alan cümlede macera kitaplarının okuyucusu zincirleme isim tamlamasıdır.

Kış mevsimin güzelliği kar yağmasıdır.

"Kış mevsiminin güzelliği kar" zincirleme isim tamlaması olarak kullanılır.

Yeni ekonomi bakanının görevi halka paylaşıldı.

Yukarıdaki cümlede yer alan ekonomi bakanının görevi zincirleme isim tamlamasıdır.

Zincirleme isim tamlamasında araya sıfat girer mi?

Üç isimden bir araya gelen zincirleme isim tamlamasında araya sıfat girer mi sorusu merak edilen konuların arasında yer alır. Zincirleme isim tamlamasında araya sıfat girebilir. Bu konuya örnek olarak duvar saatinin kırmızı rengi verilebilir.