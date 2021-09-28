Zirve eş anlamlısı nedir? Zirve kelimesinin eş anlamlısı

Zirve kelimesi köken olarak dilimize Arapça'dan geçmiştir. Anlam olarak bir noktanın en üst konumunu ifade etmek için kullandığımız bir kelimedir. Zirve kelimesinin bir adet mecazi kullanımı bulunmaktadır ve bir eş anlamı bulunmaktadır. Bunları öğrenmek için dilerseniz yazımıza geçelim.



ZİRVE KELİMESİNİN ANLAMI



Zirve kelimesi "en yüce", "en yüksek nokta" ve "tepe" anlamlarına gelmektedir. Zirveyi ulaşılabilecek en üst seviyeyi ifade ederken kullanmaktayız. Dağ zirveleri ve tepe zirveleri bu kullanımlara örnektir. Aynı zamanda "en üst aşama" olarak da zirve mecazi bir şekilde kullanılabilir. Aşağıda örneklerini görebilirsiniz. Aynı zamanda devlet toplantıları için de "zirve toplantısı" söylemi kullanılmaktadır.



ZİRVE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Zirve kelimesinin eş anlamlısı "doruk" olarak bilinmektedir. Doruk kelimesi cümle içerisinde zirvenin yerine kullanıldığında cümle herhangi bir anlam değişikliğine uğramaz.



ZİRVE KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Dağın zirvesi çok yüksekte. Ben oraya daha önce çıkamadım fakat gençliğinde babam çıkmayı başarmış.

Bugün burada devlet büyüklerinin bir araya geleceği bir zirve toplanacağından dolayı güvenlik en üst seviyede.

Cristiano Ronaldo şu an futbolun zirvesindeki isim. O, elde ettiği başarılarıyla futbolseverler için büyük bir ilham kaynağı.



ZİRVE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI