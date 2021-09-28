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Giriş Tarihi: 28.9.2021 10:18

Zirve eş anlamlısı nedir? Zirve kelimesinin eş anlamlısı

Zirve eş anlamlısı nedir? Zirve kelimesinin eş anlamlısı

Zirve kelimesi günlük hayatta çok sık duyduğumuz ve karşılaştığımız bir kelimedir. Zirve kelimesi en yükseği ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Hem gerçek anlamı hem de mecazi anlamı bulunmaktadır. Aynı zamanda zirve kelimesi bir eş anlama da sahiptir. İşte zirve kelimesinin eş anlamlısı…

Zirve kelimesi köken olarak dilimize Arapça'dan geçmiştir. Anlam olarak bir noktanın en üst konumunu ifade etmek için kullandığımız bir kelimedir. Zirve kelimesinin bir adet mecazi kullanımı bulunmaktadır ve bir eş anlamı bulunmaktadır. Bunları öğrenmek için dilerseniz yazımıza geçelim.

ZİRVE KELİMESİNİN ANLAMI

Zirve kelimesi "en yüce", "en yüksek nokta" ve "tepe" anlamlarına gelmektedir. Zirveyi ulaşılabilecek en üst seviyeyi ifade ederken kullanmaktayız. Dağ zirveleri ve tepe zirveleri bu kullanımlara örnektir. Aynı zamanda "en üst aşama" olarak da zirve mecazi bir şekilde kullanılabilir. Aşağıda örneklerini görebilirsiniz. Aynı zamanda devlet toplantıları için de "zirve toplantısı" söylemi kullanılmaktadır.

ZİRVE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Zirve kelimesinin eş anlamlısı "doruk" olarak bilinmektedir. Doruk kelimesi cümle içerisinde zirvenin yerine kullanıldığında cümle herhangi bir anlam değişikliğine uğramaz.

ZİRVE KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Dağın zirvesi çok yüksekte. Ben oraya daha önce çıkamadım fakat gençliğinde babam çıkmayı başarmış.
  • Bugün burada devlet büyüklerinin bir araya geleceği bir zirve toplanacağından dolayı güvenlik en üst seviyede.
  • Cristiano Ronaldo şu an futbolun zirvesindeki isim. O, elde ettiği başarılarıyla futbolseverler için büyük bir ilham kaynağı.


ZİRVE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Artık tepenin doruğuna ulaşmıştı. Aşağıdan bakıldığında bir nokta kadar küçük görünüyordu.
  • Doruklara ulaşmak için daha fazla çalışması gerektiğini anlamıştı. Artık her gününü işinde uzmanlaşmak için geçirmeye başladı.
  • Bir işin doruk noktasına varmak istiyorsanız, bazı fedakarlıklar yapmanız gerekir.

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Zirve eş anlamlısı nedir? Zirve kelimesinin eş anlamlısı
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