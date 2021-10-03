Zıt Eş Anlamlısı Nedir? Zıt Kelimesinin Eş Anlamlısı

Zıt, herhangi bir olayın veya nesnenin tam tersi anlamına gelmektedir. Mesela siyah diyorsak bunun zıttı beyaz olacaktır. Türkçemizde de zıt kelimesini sürekli kullanmaktayız. Bir de bu kelimenin eş anlamlılarına bakalım.

ZIT NE DEMEK?

Türkçe, tarih boyunca ilişki kurmuş olduğu medeniyetlerin dillerinden bazı kelimeler almıştır. Kendi bünyesine katmış olduğu bu kelimeler sayesinde çok zengin bir dil haline gelmiştir. Durum böyle olunca, Türkçe 'de günlük hayatta karşımıza çıkan bazı kelimeleri bilemiyor, ilginç bulabiliyoruz. .Zıt kelimesi Türkçemizde sık bir şekilde karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.

Zıt kelimesi dilimize Arap dilinden geçmiştir. Zıt kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı şu şekildedir;

Karşıt, ters

Zıt kelimesinin cümle içerisinde nasıl kullanılabileceğine dair birkaç örnek;

Neden her fırsatta onunla zıtlaşıyorsunuz?

İçerisinde zıt kelimesi geçen atasözü ve deyimlere şu örnekleri verebiliriz;

zıddına gitmek

zıddı olmak

zıt gitmek

ZIT EŞ ANLAMLISI

Zıt kelimesini özellikle hangi kelimeler ile eş anlama sahip olduğu bir çok kişi tarafından merak edilebiliyor. Zıt kelimesinin eş anlamlısı olarak karşıt sözcüğü karşımıza çıkmaktadır. Kişiler zıt kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeyi öğrenmek için, farklı kaynaklara başvurabiliyor. Hem zıt kelimesi hem de karşıt kelimesi aynı anlamlarda birçok kişi tarafından kullanılabiliyor.

ZIT KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Zıt kelimesinin eş anlamlısı karşı, 'aykırı' ve 'aksi' gibi kelimelerdir. Bu kelimeler cümle içinde karşıt kelimesinin anlamı yerine kullanılabilen kelimelerdir. Hem sözlü hem de yazılı olarak cümle içerisinde rahatlıkla kullanılabilir.