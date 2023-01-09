Ziya Osman Saba Kimdir? Ziya Osman Saba Şiirleri, Eserleri, Hayatı, Şiir Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Ziya Osman Saba kimdir sorusuna güzel bir cevap için geniş bir araştırma yapılması gerekmekte. Ziya Osman Saba hangi akım ve topluluğa dahil öncelikle bununla başlamalıyız. Yedi meşalecilerin, yedi üyesinden birisi olan bu yazar, günümüzde popüler olan birçok esere imza atmıştır. Yazdığı birçok eserle Ziya Osman Saba eserleri olarak edebiyat kitaplarında tarihe geçmiştir. İlk şiirini "Servet-i Fünun" dergisinde yayınlayan Ziya Osman Saba, gazetelerin edebiyat sayfalarında da yazılar yazmıştır. Çok güzel eserlere imza atsa da Ziya Osman Saba 'nın hayatı, kalp krizi yüzünden sona ermiştir. Daha ayrıntılı incelemek için Ziya Osman Saba kimdir sorusunun cevabına gelelim:

Ziya Osman Saba Kimdir

Üniversitedeyken, cumhuriyet gazetesinde çalışmaya başlayarak, edebiyat alanına bir adım atmıştır. İlk şiirini 1927'de Servet-i Fünun dergisinde yayınlayarak, edebi alanda bir ün kazanmaya başlamıştır. Bu dergi sayesinde tanıştığı arkadaşlarıyla birlikte "Yedi Meşale" adlı topluluğa katılmıştır. Bu toplulukta eserlerini ortaya koyarken, milliyet gazetesinin edebiyat sayfasına ve İçtihad dergisine yazılar yazmıştır. Ve bunun gibi birçok dergide yazı ve şiirlerini yayınlamıştır.

Ziya Osman Saba Eserleri, Şiirleri ve Şiir Anlayışı

Şiirlerinde çoğunlukla hece ölçüsünü kullanan Ziya Osman Saba, yazdığı şiirlerde Batı nazım biçimlerini kullanmıştır. Şiirlerinde genellikle, çocukluk anılarını, ev ve aile sevgisini ve yoksullara karşı duyarlılık gibi konuları işlemiştir. Son dönemlerde ise daha serbest bir biçimde, duru ve yumuşak bir dille hüzünlü ve açık şiirler yazmıştır. Öykülerinde ise anılarını anlatmıştır. Bu eserleri sizler için listeledik:

Şiirleri:

Yedi Meşale (1928)

Sebil ve Güvercinler (1943)

Geçen Zaman (1947)

Nefes Almak (1957)

Öyküleri:

Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi (1952)

Değişen İstanbul (1957)

Ziya Osman Saba'nın Hayatı

Ziya Osman Saba, 30 Mart 1910 yılında İstanbul 'da dünyaya gelmiştir. Yatılı olarak okuduğu Galatasaray Lisesi 'nden 1931 yılında mezun olmuştur. Lise zamanlarında şiirler yazmaya başlamıştır. Ardından İstanbul Hukuk Fakültesini kazanmış ve oradan da 1936 yılında mezun oldu. Üniversite yıllarındayken Cumhuriyet gazetesi muhasebe servisinde çalışmıştır. Mezun olduktan sonra da Emlak Kredi Bankası 'nda çalışmıştır. Buradan da ayrılıp Milli Eğitim Basımevi Tashih Bürosu 'nda görev yaptı. Kalbinden rahatsız olduğundan dolayı, işlerine ara vererek evden çalışmayı tercih etti. Bu sırada da Varlık Yayınevi 'nin yayın işleriyle meşgul oldu.

İlk şiirini 1927 yılında Servet-i Fünun dergisinde yayınlamıştır. Ve bu dergi sayesinde bir takım arkadaşlarla tanışıp " Yedi Meşale" topluluğuna katılmıştır. Bu sırada bir sürü eser dünyaya getirmiştir. Sonra da 29 Ocak 1957'de İstanbul 'da yaşamını yitirmiştir.

Ziya Osman Saba'nın Edebi Kişiliği