Ziyafet eş anlamlısı nedir? Ziyafet kelimesinin eş anlamlısı

Köken olarak Arapçadan gelen bir kelime olan ziyafet "konuk ağırlama ve konuk severlik" anlamlarına gelmektedir. Türk geleneğinde de misafire hürmet ve ikramın ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde ziyafet kelimesinin dilimizdeki yerini de anlamış oluruz. Ziyafet kelimesi dilimizde sadece bu şekilde değil farklı kelimelerle de kullanılmaktadır.

ZİYAFET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Ziyafet kelimesinin birden çok eş anlamı bulunmaktadır. Bunlar; şölen, resmi yemek ve ikram kelimeleridir. Toy kelimesi de eskiden ziyafet anlamında kullanılan kelimelerden biriydi.

ZİYAFET KELİMESİNİN ANLAMI

Ziyafet kelimesi; Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, şölen, toy anlamlarına gelmektedir.

ZİYAFET VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER