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Giriş Tarihi: 3.10.2021 13:48

Ziyafet eş anlamlısı nedir? Ziyafet kelimesinin eş anlamlısı

Ziyafet eş anlamlısı nedir? Ziyafet kelimesinin eş anlamlısı

Ziyafet kelimesi dilimizde genellikle ziyafet sofrası, ziyafet çekmek olarak kullanılır. Düzenlenen yemekli davet ve programlara verilen bir isim olan ziyafetin eş anlamlı karşılığı da bulunmaktadır. Peki, ziyafet kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Köken olarak Arapçadan gelen bir kelime olan ziyafet "konuk ağırlama ve konuk severlik" anlamlarına gelmektedir. Türk geleneğinde de misafire hürmet ve ikramın ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde ziyafet kelimesinin dilimizdeki yerini de anlamış oluruz. Ziyafet kelimesi dilimizde sadece bu şekilde değil farklı kelimelerle de kullanılmaktadır.

ZİYAFET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Ziyafet kelimesinin birden çok eş anlamı bulunmaktadır. Bunlar; şölen, resmi yemek ve ikram kelimeleridir. Toy kelimesi de eskiden ziyafet anlamında kullanılan kelimelerden biriydi.

ZİYAFET KELİMESİNİN ANLAMI

Ziyafet kelimesi; Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, şölen, toy anlamlarına gelmektedir.

ZİYAFET VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Şölen tadında bir program düzenledik.
  • Düzenlenen resmi yemeğe pek çok devlet büyüğü davet edildi.
  • Misafirlere büyük ikramlarda bulundu.
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Ziyafet eş anlamlısı nedir? Ziyafet kelimesinin eş anlamlısı
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