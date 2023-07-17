Zonal Topraklar Nelerdir? Zonal Toprak Çeşitleri ve Özellikleri Neler?

Yeryüzü içerisinde yer alan ve tüm canlıların üzerinde yaşamlarını sürdüğü kara parçası, toprak olarak isimlendirilir. Bitkilerin yetiştirilip insan yaşamına fayda sağlayabilmesi için toprak parçasına ihtiyaçları vardır. Her toprak çeşidinin kendine özgü birtakım nitelikleri mevcuttur. Bu yazımızda sizler için zonal topraklar nelerdir, zonal toprak çeşitleri ve özellikleri nelerdir gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Zonal Topraklar Nelerdir?

Dünyada birçok farklı toprak çeşidi mevcuttur. Zonal topraklar da bu toprak çeşitlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ana kayaların ayrışması neticesinde ortaya çıkan topraklar, zonal toprak olarak tanımlanmaktadır. Bu topraklar çoğunlukla düz alanlarda meydana gelmektedir. Ayrıca yer aldıkları alanın iklim niteliklerini taşıma özelliğine sahiptir. Tam da bu noktada akıllara dünyanın en verimli zonal toprak türü hangisi sorusu gelmektedir. Zonal adıyla isimlendirilen bu topraklar, bulundukları alanın iklim koşullarına uyum sağladıkları için yerli toprak olarak da anılır. Toplam yedi farklı zonal yani yerli toprak çeşidi vardır. Bu topraklardan biri "çernezyom" adıyla bilinen ve dünyanın en verimli toprağı olarak tabir edilen toprak çeşididir. Diğer toprak çeşitlerinin isimleri ise şöyledir:

Laterik topraklar

Kara toprakları

Kahverengi orman toprakları

Çöl toprakları

Terra Rosa toprakları

Podzol toprakları

Tundra toprakları

Zonal Toprakların Özellikleri Nelerdir?

Toprak olmadan besinlerin yetişmesi ve canlıların beslenmesi mümkün değildir. Yer kabuğunda gerek bitki örtüsü gerekse iklimlere göre şekillenen pek çok toprak türü bulunmaktadır. Bu topraklar gerek kayaçların yapısı gerek bitki örtüsü gerekse dağ, plato, ova gibi yer şekillerine göre ayrılmakta ve farklı farklı nitelikler taşımaktadır. Zonal (yerli) topraklarda egemenlik sürdükleri yerin hem bitki örtüsü yapısına hem de iklim özelliklerine göre meydana gelen bir toprak çeşididir. Yerli toprakların kendine has birtakım özellikleri vardır. Bu özellikler genel olarak şu şekildedir: