Zonguldak İlçeleri: Zonguldak İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Zonguldak ilçeleri ve merkezi birçok bakımdan önemli bir şehirdir. Özellikle çıkarılan taş kömürü şehrin en önemli yanlarından biridir. Kömür yataklarında çalışmak üzere birçok maden işçisi ve teknik personel Zonguldak şehrine göç etmek durumunda kalıyor. Bu özellikleri bakımından nüfus miktarı sürekli olarak artan bir şehirdir. Zonguldak ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç gibi soruların yanıtlarını sizler için araştırdık.

Zonguldak İlçeleri

Zonguldak şehrini önemli hale getiren konu taş kömürü yataklardır. Bu yataklar da tarihte ilk defa Fransızlar tarafından işlenmeye başlamıştır. Bu nedenle isim kökeni Fransızcaya da dayanır. Şehrin tarihi MÖ 2500'lü yıllara kadar uzanır.

İlk olarak Hititlerin yerleştiğine dair birçok bilgi bulunur. Bununla birlikte limanı olması zamanla Zonguldak şehrinin çeşitli göçlere neden olmasını sağlamıştır. Günümüzde de Zonguldak ilçeleri ve merkezi son derece dinamik bir yapıya sahiptir.

Zonguldak'ın İlçeleri

Zonguldak şehri Karadeniz iklim tipinde olan bir şehirdir. Şehrin kuzeydoğusunda Bartın yer alıyor. Güneydoğusunda Karabük bulunuyor. Güneyde Bolu ve güneybatısında da Düzce illeri vardır. Şehri önemli hale getiren de Türkiye Taş Kömürü Kurumu'dur. Şehirde Merkez ilçe ile birlikte 8 ilçe ve 25 belediye vardır. Aynı zamanda 178 tane mahalle ve 380 köy bulunur. İlçeler şu şekildedir:

Merkez

Ereğli

Çaycuma

Devrek

Kozlu

Alaplı

Kilimli

Gökçebey

İlçelerin nüfus miktarları farklılık gösterebilir.

Zonguldak Merkez İlçeleri

Merkez olarak bilinen yer Zonguldak şehrinin de merkezidir. Zonguldak limanı da merkezde yer almakla birlikte taş kömürü ihracı buradan gerçekleşir. Zonguldak ilçelerinin her birinin merkeze uzaklık mesafesi farklılık gösterir. Merkeze bağlı 7 köy vardır. Yüzölçümü 3470 km2'dir.

Zonguldak İlçeler Haritası

Zonguldak Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan liman şehirlerindendir. Şehrin ilçelerinin harita üzerinden daha kolay şekilde konumunu görmek mümkün olabilir:

Zonguldak İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Zonguldak şehrinin bir önceki seneye göre nüfus miktarı 589.684 kişidir. Nüfusun 291.822 kişisi erkek nüfustur. 297.862 kişisi de kadın nüfustur. Nüfus miktarının ilçelere göre dağılımı ise şu şekildedir: