Zonguldak Plaka Kodu Nedir? Zonguldak İl Plakası Kaçtır?

Zonguldak çok verimli bir liman kenti olmanın yanında aynı zamanda zengin taşkömürü madenlerine de sahiptir. Yani Türkiye'nin maden ocağıdır da denilebilir. Şehirde yoğun yaşanan taşkömürü faaliyetleri nedeniyle sanayi ve turizmin diğer çevre illere göre gelişmediği söylenebilir. Fakat Zonguldak ile etkileşimde olan civar iller için Zonguldak plaka kodu nedir ve Zonguldak il plakası kaçtır gibi konular çok önemlidir.

Zonguldak Plaka Kodu Nedir?

Zonguldak tarihin ve doğanın birleştiği bir Batı Karadeniz şehridir. Zonguldak her ne kadar taşkömürü madenleriyle zengin olan önemli bir liman kenti olsa da turistik olarak da gezilip görülesi bir şehirdir.

Zonguldak'ı ziyaret edecek olan turistlerin pek çok alternatifi bulunur. Mağaralar, ören yerleri, kaleler, göller ve plajlar bunlardan bazılarıdır. Zonguldak'ı ziyaret etmeden önce plaka kodunu öğrenmek de doğru bir davranış olacaktır.

Zonguldak İl Plakası Kaçtır?

Zonguldak il plakası sadece Zonguldak ve Zonguldak'a gidecek olanları değil, Zonguldak'a komşu olan Bartın, Karabük, Bolu ve Düzce illerini de ilgilendiren bir konudur.

Zonguldak il plakası 67'dir. Zonguldak Alfabenin son harfi olan Z ile başlar ve Türkiye'de Z ile başlayan tek şehirdir.