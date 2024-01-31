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Giriş Tarihi: 31.1.2024 16:27 Son Güncelleme: 31.1.2024 16:27

Zonguldak Plaka Kodu Nedir? Zonguldak İl Plakası Kaçtır?

Zonguldak Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alır ve bölgenin en kıymetli kentlerinden biridir. Zonguldak ayrıca Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerle yapılacak olan deniz ticaretlerinde çok sık kullanılan liman kentlerinden biridir. Yani pek çok vatandaşın yaşam alanı olduğu gibi, Türkiye’nin geneli için de ticari anlamda çok önemli bir şehirdir. Zonguldak plaka kodu nedir ve Zonguldak il plakası kaçtır gibi konular kent için önem teşkil etmektedir.

Zonguldak Plaka Kodu Nedir? Zonguldak İl Plakası Kaçtır?

Zonguldak çok verimli bir liman kenti olmanın yanında aynı zamanda zengin taşkömürü madenlerine de sahiptir. Yani Türkiye'nin maden ocağıdır da denilebilir. Şehirde yoğun yaşanan taşkömürü faaliyetleri nedeniyle sanayi ve turizmin diğer çevre illere göre gelişmediği söylenebilir. Fakat Zonguldak ile etkileşimde olan civar iller için Zonguldak plaka kodu nedir ve Zonguldak il plakası kaçtır gibi konular çok önemlidir.

Zonguldak Plaka Kodu Nedir?

Zonguldak tarihin ve doğanın birleştiği bir Batı Karadeniz şehridir. Zonguldak her ne kadar taşkömürü madenleriyle zengin olan önemli bir liman kenti olsa da turistik olarak da gezilip görülesi bir şehirdir.

Zonguldak'ı ziyaret edecek olan turistlerin pek çok alternatifi bulunur. Mağaralar, ören yerleri, kaleler, göller ve plajlar bunlardan bazılarıdır. Zonguldak'ı ziyaret etmeden önce plaka kodunu öğrenmek de doğru bir davranış olacaktır.

Zonguldak İl Plakası Kaçtır?

Zonguldak il plakası sadece Zonguldak ve Zonguldak'a gidecek olanları değil, Zonguldak'a komşu olan Bartın, Karabük, Bolu ve Düzce illerini de ilgilendiren bir konudur.

Zonguldak il plakası 67'dir. Zonguldak Alfabenin son harfi olan Z ile başlar ve Türkiye'de Z ile başlayan tek şehirdir.

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Zonguldak Plaka Kodu Nedir? Zonguldak İl Plakası Kaçtır?
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