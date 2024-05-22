Zor Eş Anlamlısı Nedir? Zor Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

"Zor" kelimesi, birçok farklı bağlamda kullanılan bir sıfattır. Bir durumun veya görevin yapılmasını güçleştiren, kolay olmayan anlamını taşır. Ancak, dil zenginliği sayesinde "zor" kelimesinin yerine kullanabileceğimiz pek çok eş anlamlı sözcük vardır. Zor kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı örnekleriyle öğrenebilirsiniz. İşte zor eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımı.

Zor Eş Anlamlısı Nedir?

Zahmetli: "O projeyi tamamlamak oldukça zahmetli olacak."

Güç: "Bu matematik problemi gerçekten de oldukça güç."

Zorlu: "Zorlu bir dağ tırmanışı yapmak istiyorum."

Çetin: "Çetin bir sınavla karşı karşıyayız."

Bu eş anlamlılar, "zor" kelimesinin yerine kullanılarak cümlelere çeşitlilik katarak ifadeyi zenginleştirir.

Zor Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

"Bu algoritmayı çözmek oldukça zahmetli bir süreç gerektiriyor."

"Yüksekten atlamak herkes için güç bir deneyim olabilir."

"Yolculuğun son kısmı oldukça zorlu olacak gibi görünüyor."

"Sınavın son kısmı gerçekten çetin oldu."

Bu eş anlamlılar, iletişimimizi daha çeşitli hale getirerek ifade edilmek istenen duygu veya düşünceleri daha etkili bir şekilde aktarmamıza yardımcı olur. Ancak, her eş anlamlının kullanımı bağlamına ve cümlenin akışına göre değişebilir, bu yüzden doğru sözcüğü seçmek önemlidir