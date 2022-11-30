Zor Zıt Anlamlısı Nedir? Zor Kelimesinin Zıt Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanımı

İnsanlar sözlü iletişimde kendilerini iyi ifade edebilmek adına kelimeleri özenle seçmeli ve cümleleri doğru kurmalıdır. Bunun için de öncelikli olarak kelimelerin anlamını iyi kavraması gerekmektedir. Kelimelerin anlamının doğru anlaşılması için zıt anlamlısının bilinmesi de büyük önem taşır. Bu yazımızda zor kelimesinin anlamına ve zor kelimesinin zıt anlamlısına değineceğiz.

Zor Kelimesinin Anlamı Nedir?

Farsça kökenli zor kelimesi herhangi bir şeyin olmasının, yapılmasının güç olma durumudur.

Zor Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Zor kelimesi sıkıntı ve güçlük içinde yapılan anlamına gelmektedir. Zor kelimesinin anlamca zıddına baktığımızda bunun tam tersi olan kolay kelimesinin zor kelimesinin zıt anlamlısı olduğunu görürüz. Yani zor kelimesinin zıt anlamlısı ''kolay'' kelimesidir.

Zor Kelimesi Ve Zıt Anlamı İle İlgili Cümleler Nelerdir?