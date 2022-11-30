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Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:48 Son Güncelleme: 30.11.2022 16:48

Zor Zıt Anlamlısı Nedir? Zor Kelimesinin Zıt Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanımı

Günümüzde teknoloji hızla ilerlemekte ve insanlar artık sosyal medyayı daha sık ve etkili kullanmaktadır. İnsanlar sosyal medya aracılığıyla tanışıp en çok iletişimi sosyal medyada kurmaktadır. Bu iletişimler çoğunluklu sesli yani sözlüden ziyade yazılı şekilde olduğu için dilimizi düzgün kullanmak, kişilerin kendini ifade etmesinde büyük önem taşır. Normal iletişimde el hareketi, mimikler iletişimi kolaylaştırıp, kişilerin anlaşmasını kolaylaştırırken yazılı iletişimde bunlar olmadığı için kelimelerin doğru kullanımı çok daha önemli bir yer tutar.

Zor Zıt Anlamlısı Nedir? Zor Kelimesinin Zıt Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanımı

İnsanlar sözlü iletişimde kendilerini iyi ifade edebilmek adına kelimeleri özenle seçmeli ve cümleleri doğru kurmalıdır. Bunun için de öncelikli olarak kelimelerin anlamını iyi kavraması gerekmektedir. Kelimelerin anlamının doğru anlaşılması için zıt anlamlısının bilinmesi de büyük önem taşır. Bu yazımızda zor kelimesinin anlamına ve zor kelimesinin zıt anlamlısına değineceğiz.

Zor Kelimesinin Anlamı Nedir?

Farsça kökenli zor kelimesi herhangi bir şeyin olmasının, yapılmasının güç olma durumudur.

Zor Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Zor kelimesi sıkıntı ve güçlük içinde yapılan anlamına gelmektedir. Zor kelimesinin anlamca zıddına baktığımızda bunun tam tersi olan kolay kelimesinin zor kelimesinin zıt anlamlısı olduğunu görürüz. Yani zor kelimesinin zıt anlamlısı ''kolay'' kelimesidir.

Zor Kelimesi Ve Zıt Anlamı İle İlgili Cümleler Nelerdir?

  • Bu işlerin ona zor geldiğini ve istifa edeceğini söyledi.
  • Her zorlukta bir kolaylık vardır diyerek başladığı işi bugün bitirmiş.
  • İşler zor olunca eleman bulmak kolay olmuyor.
  • Kolay bir ders diye çalışmadığı sınavdan kalınca pişman olmuş.

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Zor Zıt Anlamlısı Nedir? Zor Kelimesinin Zıt Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanımı
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