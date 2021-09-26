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Giriş Tarihi: 26.9.2021 09:59

Zorunlu Eş Anlamlısı Nedir? Zorunlu Kelimesinin Eş Anlamlısı

Zorunlu Eş Anlamlısı Nedir? Zorunlu Kelimesinin Eş Anlamlısı

Zorunlu kelimesi oldukça çok kullanılan günlük bir kelimedir. Bu kelimenin eş anlamlısı da en az zorunlu kelimesi kadar çok kullanılmaktadır. Eş anlamlı kelimeleri öğrenmek hem beyin jimnastiği yapmak için bir yöntemdir hem de bulmacalarda ya da sınavlarda yardımcı olmaktadır. Zorunlu eş anlamlısı nedir? İşte zorunlu kelimesinin eş anlamlısı.

Dilimize Farsçadan geçen zorunlu kelimesinin 1 adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Anlamdaş oldukları için birbirlerinin yerine kullanıldıkları cümlede anlam bozukluğu yaşanmaz.

ZORUNLU KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Zorunlu kelimesinin eş anlamlısı dilimize Arapçadan geçmiş bir kelime olan "Mecbur" kelimesidir. 'Mecbur' ya da 'mecburi' olarak kullanılabilmektedir. Eş anlamlı bu üç kelime birbirlerinin yerine kullanılabilmektedirler. Anlamdaş oldukları için birbirlerinin yerine kullanıldıklarında cümlede anlam bozukluğu olmamaktadır.

ZORUNLU KELİMESİNİN ANLAMI

Zorunlu kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre şunlardır:

  • Kesin olarak gereksinim duyulan, mecburi ve zaruri.
  • Doğal olarak kaçınılması imkânsız olan şey.

ZORUNLU KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • "Tanzimat, gecikmiş de olsa zorunlu, kaçınılmaz bir atılımdı." - Necati Cumalı
  • Kendini zorunlu hissetmeden özgürce çalışmalısın.
  • Üniforma giymek zorunluymuş.

ZORUNLUNUN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Mecbur olmadığım hiçbir şeyi yapmadım.
  • Bu görevi mecburi olarak yapman gerekiyordu.
  • Artık mecbur olarak bana bir akşam yemeği ısmarlayacaksın.

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Zorunlu Eş Anlamlısı Nedir? Zorunlu Kelimesinin Eş Anlamlısı
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