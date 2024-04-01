Zübeyde Hanım’ın Mezarı Nerede? Zübeyde Hanım Nerede Defnedildi, Gerçek Mezarı Hangi Şehirde?

Zübeyde Hanım'ın hayatı, 1857 yılında Selanik'in Langaza köyünde başlamıştır. Babası Hacı Ömer Efendi, annesi ise Adviye Hanım'dır. Zübeyde Hanım, genç yaşta evlenmiş ve Mustafa Kemal'in annesi olmuştur. Mustafa Kemal'in çocukluğunda annesi Zübeyde Hanım'ın büyük bir etkisi olmuş ve ona ileride Türk milletinin lideri olma yolunda ilham vermiştir. Zübeyde Hanım'ın mezarı nerede, nerede defnedildi, gerçek mezarı hangi ilde gibi sorular onun yaşamında bıraktığı izlerden sonra değerli sorular haline gelmiştir.

Zübeyde Hanım'ın Mezarı Nerede?

Zübeyde Hanım, Türk milletinin önde gelen isimlerinden biridir ve Mustafa Kemal Atatürk'ün annesidir. Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Zübeyde Hanım, fedakarlıkları ve güçlü kişiliği ile Türk milletinin sevgisini kazanmıştır. Zübeyde Hanım, son yıllarında sağlık problemleri yaşıyordu. 1922 yılında, oğlu Mustafa Kemal Atatürk'ü İzmir'de ziyaret etmek için gitti. 14 Ocak 1923'te, İzmir'deki Latife Hanım Köşkü'nde vefat etti.

Zübeyde Hanım Nerede Defnedildi, Gerçek Mezarı Hangi Şehirde?

Zübeyde Hanım'ın naaşı, vasiyeti üzerine İzmir'e defnedildi. İlk olarak, Karşıyaka'daki Ferik Osman Paşa Camii avlusuna defnedildi. 1940 yılında ise, İzmir Belediyesi tarafından yaptırılan Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na nakledildi.

Zübeyde Hanım Anıt Mezarı, İzmir'de, Karşıyaka ilçesinde, Zübeyde Hanım Parkı içinde yer alır. Anıt mezar, Mimar Vedat Tek tarafından tasarlanmıştır. Anıt mezarın ön kısmında, Zübeyde Hanım'ın büstü ve "Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım Burada Gömülüdür" yazısı yer alır.