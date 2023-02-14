Zülkarneyn Kimdir? Zülkarneyn Aslında Kim, Gerçekte Var Mı ve Divan Edebiyatında Kimi Temsil Eder?

Zülkarneyn kimdir araştırması için öncelikle dini kaynaklardan istifade etmeniz gerekir. Zülkarneyn aslında kim ya da gerçek mi sorularına birçok kaynakta cevap bulabilirsiniz. Bunun yanında Zülkarneyn kelime anlamı da merak edilenler arasındadır. Zülkarneyn ne demek? Esasında Hz. Zülkarneyn'in peygamberliği net değildir. Konu ile ilgili yazılan eserlerden bu sonuca ulaşılır. Hz Zülkarneyn ne zaman yaşadı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Zülkarneyn Kimdir?

Zülkarneyn, Kuran'da bahsi geçmesine rağmen peygamberliği konusunda kesin hüküm bulunmayan birisidir. Zülkarneyn kelime anlamı ise "iki asrın sahibi" demektir. Hz. Zülkarneyn Kuran'daki Kehf Suresi'nde geçer.

Kehf Suresi'ndeki ilgili ayet incelendiğinde Hz. Zülkarneyn'in Hz. İbrahim döneminde yaşadığı anlaşılmaktadır. Kendisi aynı zamanda Hz. İbrahim'in duasını almıştır. Hz. Zülkarneyn'in yecüc ve mecücü hapsettiği de rivayet edilenler arasındadır. Bazı İslam alimleri, Kehf Suresi ile ilgili yaptıkları tefsirlerde Hz. Zülkarneyn'in peygamberliğinin net olduğunu ifade etmişlerdir.

Zülkarneyn Aslında Kim?

Hz. Zülkarneyn hakkında rivayet edilen bilgiler incelendiğinde kendisinin yaşadığı dönemde büyük bir komutan olduğu da anlaşılmaktadır. Hatta kendisinin yeryüzüne hâkim olan 4 kişiden biri olduğu yönünde de rivayetler vardır. Kendisi, yecüc ve mecücü hapsetmek için inşa ettirdiği duvarla da tanınmaktadır.

Büyük din âlimlerinin kitaplarında da Hz. Zülkarneyn ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Bu kaynaklardan istifade ile konu ile ilgili günümüze kadar ulaşmış çok sayıda bilgi sahibi olabilirsiniz. Söz konusu kaynaklar Kuran merkezli değerlendirilmelidir.