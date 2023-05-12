Zürih Nerede? Zürih Nereye Bağlı, Hangi Ülkeye Yakın Ve Nerenin Başkenti?

Zürih, hemen herkesin adına aşina olduğu bir şehirdir. Zürih nerede sorusu da bu nedenle herkes tarafından merak edilen bir sorudur. Zürih nereye bağlı sorusu araştırılırken bugüne kadar yanlış bilinen hususların olduğunu da göreceksiniz. Bu kapsamda yapılan Zürih nerenin başkenti sorusudur. Avrupa'nın merkezinde bulunan Zürih'e gitmek de oldukça kolaydır. Zürihe nasıl gidilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Zürih Nerede?

Zürih, İsviçre'de bulunan ve ülkenin en büyük şehridir. İsviçre'nin başkenti Bern olmasına rağmen çoğu kişi Zürih'i bu ülkenin başkenti zanneder. Zürih ise ülkenin ekonomik ve kültürel anlamda başkent kabul edilmiştir.

Zürih, İsviçre'de bulunan ve kendi adını taşıyan Zürih Gölü'nün kuzeybatı kıyısında kurulmuş bir şehirdir. Zürih Kantonu içinde yer alan şehir, tarihi zenginliği ile de dikkat çeker.

Zürih'e Nasıl Gidilir?

Zürih, ülkemizden de çok sayıda kişinin gezip görmek istediği bir şehirdir. Bu kapsamda her yıl çok sayıda turist, Zürih'i ziyaret için bu şehre gitmektedir. Ülkemizden gün içinde Zürih'e 3-4 kez direkt uçuş yapılır. Bu şehre yapılan direkt uçuşların süresi yaklaşık 3 saattir. Zürih Havaalanı'ndan Zürih şehir merkezine gitmek istediğinizde ise sık sık düzenlenen tren seferlerinden istifade edebilirsiniz.

Genel anlamda ılıman okyanus ikliminin hâkim olduğu Zürih'e yaz aylarında gitmenizi tavsiye ediyoruz. Kış aylarının sert geçtiği ülkeye gidiş için daha çok yaz ayları tercih edilir. Zürih'e gidiş için tur şirketlerinin uygun programlarından da yararlanabilirsiniz.