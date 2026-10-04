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Giriş Tarihi: 4.10.2026 14:40 Son Güncelleme: 4.10.2026 14:50

Başkan Erdoğan: İhracatta 211 milyar dolarla rekor kırdık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Dün açıklanan verilere göre ihracatta yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık.

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Başkan Erdoğan: İhracatta 211 milyar dolarla rekor kırdık
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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Dün açıklanan verilere göre ihracatta yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracat yaparak cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ayı ihracatına ulaştık. Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihî bir başarıya imza attık. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı. Bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen ülkemiz kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi kararlılıkla sürdürmektedir. Yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı önceleyen bir vizyonla inşallah daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız.

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Başkan Erdoğan: İhracatta 211 milyar dolarla rekor kırdık
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